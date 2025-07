Home Up, modulo di Good Lock, si rinnova con Samsung One UI 8

Samsung continua a investire nella personalizzazione dei propri dispositivi e lo dimostra con l’aggiornamento di Home Up. Il modulo di Good Lock, tra i più popolari tra gli utenti Galaxy, si rinnova con la versione 17.0.00.28, studiata per funzionare con One UI 8 e Android 16. Il nuovo aggiornamento non si limita ad aggiungere compatibilità, ma introduce funzioni in grado di trasformare l’intera esperienza d’uso.

One UI 8: come ottenere l’aggiornamento di Home Up

La novità più evidente riguarda l’integrazione diretta in One UI Home. Gli utenti possono ora accedere alle impostazioni di HomeUp da un semplice menu pop-up, senza aprire applicazioni aggiuntive. A questo si aggiungono nuove opzioni per la sezione DIY Home Screen, che permettono di organizzare icone, widget e adesivi con maggiore precisione. Le linee guida di allineamento consentono una disposizione ordinata e armoniosa. È stato poi introdotto il blocco delle modifiche per prevenire spostamenti involontari e la possibilità di intervenire facilmente sugli elementi raggruppati.

Per approfittare di queste novità, serve un dispositivo aggiornato a One UI 8. Al momento, l’aggiornamento è disponibile per GalaxyZ Fold7, il Z Flip7 e il Z-Flip7 FE. Anche la serie GalaxyS25 può riceverlo, ma solo se registrata al programma beta. In Italia, dove il beta program non è ufficiale, l’installazione è possibile tramite Galaxy Store o manualmente tramite APK.

Le novità però non si fermano alla schermata principale. Home Up consente di nascondere gli indicatori di pagina, scorrere il drawer in orizzontale in ordine alfabetico e lanciare le app in modalità schermo diviso o pop-up dal pannello Edge. Sono arrivate anche nuove animazioni per l’apertura delle applicazioni, personalizzabili attraverso le impostazioni delle gesture. Tutto è pensato per offrire un’esperienza più fluida e personale, capace di adattarsi a chi ama modificare ogni dettaglio del proprio smartphone. Insomma, coloro che amano il controllo totale sulla schermata home ora avranno strumenti più potenti e intuitivi.