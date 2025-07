Auto Super Extended Range: il SUV IM LS9 sorprende tutti con le sue prestazioni

In Cina sta nascendo una nuova categoria di auto elettriche che potrebbe rivoluzionare l’intero settore. Il Super Extended Range, annunciato da IM Motors (gruppo SAIC), sarà svelato ufficialmente il primo agosto. Una data che potrebbe segnare un punto di svolta. Il principio è quello già noto del range extender, ma portato oltre ogni limite. Un motore termico viene utilizzato come generatore per caricare una batteria elettrica, senza muovere direttamente le ruote. In questo modo l’auto mantiene una batteria più contenuta ma con grande autonomia, affiancata da un sistema di ricarica rapida per ogni esigenza.

Sarà una svolta o solo l’ennesima trovata pubblicitaria? I primi dettagli fanno ben sperare. Il nuovo sistema si basa su una batteria da 66 kWh fornita da CATL, capace di offrire oltre 450 km di autonomia secondo il ciclo CLTC. Numeri importanti, soprattutto se si considera che sarà possibile ricaricare un’auto a 800 V, quindi in pochi minuti alle colonnine ultra rapide. Il generatore sarà un motore 1.5 turbo a quattro cilindri capace di erogare 114 kW, pari a 155 CV. L’idea non è quella di ridurre i consumi, ma di eliminare ogni ansia da ricarica.

IM LS9: l’auto extra large con numeri da record

La prima auto ad adottare la piattaforma Super Extended Range sarà l’IM LS9, un SUV di grandi dimensioni e grandi ambizioni. Le misure parlano chiaro: 5.279 mm di lunghezza, 2.000 mm di larghezza, 1.806 mm di altezza e un passo di 3.160 mm. Un colosso a sei posti pensato per il comfort, la potenza e i lunghi viaggi. Il lancio commerciale è previsto nel quarto trimestre del 2025, ma il fermento è già altissimo. In seguito, la stessa tecnologia verrà installata anche su un’altra auto, l’IM LS6, un SUV a cinque posti destinato a chi cerca prestazioni e spazio in un formato più compatto.

Il range extender sta dunque prendendo piede nel mercato cinese. Sempre più automobilisti si avvicinano all’elettrico grazie a questa soluzione. IM Motors non è sola, anche CATL, lo scorso novembre, ha infatti presentato la batteria Freevoy, pensata proprio per queste auto. Promette oltre 400 km CLTC con ricarica rapida e grande stabilità. È la tecnologia perfetta per chi vuole libertà e sicurezza su ogni percorso? Se la Cina sta aprendo la strada, quanto manca perché anche l’Europa segua?