One UI 8 Beta 4 è in arrivo, ma c’è qualche problema

Sembrava ormai imminente il rilascio stabile di Android 16 con One UI 8 per la serie Samsung Galaxy S25. Dopo il debutto di una build non etichettata come beta e una lunga pausa tra gli aggiornamenti, in molti avevano sperato in un lancio ormai alle porte. Ma l’arrivo della One UI 8 Beta 4 rimette tutto in discussione. La build identificata come ZYG5 è spuntata nei server Samsung e, pur essendo più recente della precedente BYFB, è chiaramente contrassegnata come versione di test.

La versione stabile di One UI 8 slitta: beta 4 conferma il ritardo

A confermarlo è stato Tarun Vats, noto leaker della scena Android. La presenza della lettera “Z” nel codice indica che ci troviamo ancora in fase beta. Non solo: alcune funzioni presenti nella precedente build “quasi stabile” sono scomparse. Tra queste, spicca l’assenza dell’orologio dinamico nella schermata di blocco, una novità attesa e già presente sui Galaxy Z Fold7 e Flip7. Questo taglio suggerisce che il sistema non sia ancora completamente rifinito, con bug da risolvere prima del rilascio finale.

L’illusione di un lancio imminente si è scontrata con la realtà tecnica: il firmware attualmente in test non solo è ancora sperimentale, ma manca anche di alcune funzionalità promesse. La presenza di nuove build beta a luglio, rispetto a quelle di giugno, sottolinea che Samsung è ancora al lavoro per stabilizzare la piattaforma. Questo non vuol dire che ci vorranno mesi, ma sicuramente più tempo di quanto molti utenti speravano.

Chi ha seguito l’evoluzione della One UI 7 ricorderà bene quanto lunga fu l’attesa per una release definitiva. Tuttavia, va detto che la One UI 8 introduce meno cambiamenti strutturali, il che dovrebbe tradursi in un ciclo di test più rapido. Samsung sta cercando di ottimizzare tempi e qualità, ma l’equilibrio non è semplice da trovare, specialmente con la pressione della concorrenza e le aspettative legate ad Android 16.