Tesla Model Q: in arrivo l’auto più attesa di sempre

Cresce il fermento intorno alla Tesla Model Q, il modello che promette di rendere l’elettrico più accessibile. Da mesi si susseguono indiscrezioni, foto spia e voci mai confermate. Qualcosa, però, sta finalmente per muoversi. La presentazione dei conti del secondo trimestre 2025, attesa tra pochi giorni, potrebbe diventare il momento perfetto per dare dettagli su questo veicolo. Secondo Deutsche Bank, la Model Q potrebbe arrivare entro la fine dell’anno, contribuendo già nel quarto trimestre alle consegne globali. Un numero circola tra le previsioni: 25.000 unità vendute prima del 2026. Sarebbe solo l’inizio, ma sufficiente a riaccendere l’interesse sul titolo Tesla e sul mercato dell’elettrico. Le forme? Più piccola di una Model Y, ma non un semplice restyling. Una nuova piattaforma, linee più corte, forse solo cinque porte ed interni ridotti al minimo. Secondo alcuni, sarà l’auto che cambierà la percezione di Tesla nei segmenti inferiori.

Un cambio di passo atteso da mesi: Tesla ha bisogno di qualcosa di nuovo

Il 2025 non sta sorridendo alla Tesla, lo si sa bene. Le consegne sono in calo rispetto al 2024 e le stime parlano di 1,58 milioni di veicoli consegnati entro dicembre, il 12% in meno rispetto all’anno precedente. Un numero che preoccupa e che la banca tedesca invita a considerare con prudenza. Troppe variabili in gioco, troppe incognite legate alla tempistica del lancio della Tesla Model Q. In Cina, l’arrivo della Model YL, una versione allungata e a sei posti della best-seller, è atteso per l’autunno. Una mossa pensata per attrarre le famiglie e allinearsi ai gusti del mercato locale. Ma cosa succederà in Europa e Stati Uniti, dove le famiglie cercano compatte elettriche dal prezzo contenuto?

Serve qualcosa di nuovo, qualcosa che cambi le carte sul tavolo e la Model Q potrebbe essere proprio quella carta. In un mercato saturo e in rallentamento, un modello elettrico più piccolo e meno costoso è ciò che molti stanno aspettando. La domanda cresce e l’attesa si fa più intensa. Tesla manterrà le promesse fatte nei mesi scorsi? Il primo trimestre del 2025 era indicato come periodo chiave per i nuovi modelli, intanto secondo trimestre si chiude, ma i segnali positivi forse iniziano ad arrivare.