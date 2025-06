Tesla Model Y arriva da sola a destinazione

In questi giorni si è assistito ad una scena che sembra uscita da un film di fantascienza, ma che invece è accaduta davvero. Venerdì scorso, una Tesla Model Y ha lasciato la fabbrica in Texas e ha percorso, in completa autonomia, l’intero tragitto fino alla casa del suo nuovo proprietario. Nessun conducente, nessun tecnico al seguito, nessun controllo da remoto, solo l’IA al comando. Elon Musk, fondatore e CEO dell’ azienda, aveva promesso che entro la fine di Giugno sarebbe arrivata una svolta decisiva nella guida autonoma e così è stato.

La rivoluzione di Tesla inizia dalla guida automatizzata

Il veicolo ha percorso strade cittadine, intersezioni e persino tratti autostradali, mantenendo una velocità massima di 116km/h. A sottolinearlo è stato Ashok Elluswamy, responsabile della divisione Autopilot e AI della società. Tesla ha anche diffuso un video ufficiale che documenta ogni fase del viaggio. Dalla partenza al cancello della Gigafactory fino al vialetto dell’abitazione del cliente. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo e potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per l’industria automobilistica.

L’iniziativa non è frutto di un esperimento isolato, ma parte di un piano più ampio. Tesla, così facendo, mira a rinnovare radicalmente il modo in cui le sue vetture vengono consegnate. In passato, la casa automobilistica aveva già mostrato le capacità autonome delle sue auto nei circuiti chiusi delle fabbriche. Ora, però, il contesto cambia completamente, tutto ciò dovrà avvenire nelle strade pubbliche, uno spazio quindi assolutamente diverso.

Per il momento, le consegne autonome saranno limitate ai territori in cui le normative lo consentono. Ma Musk ha lasciato intendere che il suo obiettivo è quello di estendere questa modalità ovunque sia possibile. In quanto tale sistema porta con sé notevoli vantaggi. Potrebbe infatti ridurre i costi, velocizzare la logistica e rivoluzionare l’esperienza d’acquisto dell’auto. Oggi Tesla non ha solo venduto una macchina, ha dimostrato che il futuro della mobilità è pronto a uscire dalla teoria per entrare nella realtà.