iPhone 17 Pro, online a sorpresa i nuovi colori: ecco le immagini reali

Dopo settimane di indiscrezioni, i colori attesi per iPhone 17 Pro iniziano a prendere forma anche visivamente. Secondo quanto anticipato dal leaker Majin Bu, già noto per i render emersi nei giorni scorsi, lo smartphone di punta di Apple dovrebbe arrivare in quattro varianti cromatiche: Nero, Blu Notte, Argento e un’inedita tonalità Arancione dai riflessi simili al bronzo.

A differenza delle precedenti indiscrezioni basate su immagini renderizzate, questa volta si tratta di una foto reale, anche se non ritrae direttamente lo smartphone, ma delle mascherine protettive per la camera bar. Accessori che, secondo la fonte, sono intonati alle scocche reali e offrono quindi un primo sguardo attendibile su quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo del dispositivo.

L’Arancione che sfuma nel bronzo e il mistero della tinta “Liquid Glass”

Tra tutte le varianti, quella che ha attirato maggiormente l’attenzione è proprio l’Arancione, una tonalità calda, cangiante, che potrebbe assumere riflessi diversi a seconda della luce ambientale. Il colore sembra essere pensato per rompere con la sobrietà delle altre opzioni, offrendo un’alternativa più audace agli utenti che cercano qualcosa di distintivo.

A completare il quadro, si è aggiunta anche una segnalazione separata diffusa dal leaker Sestuna Digital, secondo cui Apple starebbe lavorando a una nuova colorazione chiamata “Liquid Glass”, ispirata all’estetica dell’interfaccia di iOS 26. Il nome richiama un effetto dinamico, simile al vetro liquido, con riflessi mutevoli e trasparenze variabili, ma al momento non ci sono conferme visive né altri riscontri indipendenti. Resta quindi una suggestione da tenere d’occhio, senza considerarla ancora concreta.

Le mascherine aiutano, ma il risultato finale resta un’incognita

È importante sottolineare che, pur trattandosi di un indizio utile, la resa finale potrebbe differire sensibilmente, poiché materiali, finiture e trattamenti superficiali di un accessorio in plastica non corrispondono a quelli della scocca in metallo e vetro di un iPhone. Anche nel caso in cui i nomi e le varianti fossero confermati, il risultato visivo potrebbe cambiare sensibilmente una volta in mano all’utente.

Apple dovrebbe presentare ufficialmente la gamma iPhone 17 a settembre, come da tradizione. Nel frattempo, queste anticipazioni alimentano l’attesa, offrendo uno sguardo preliminare sulle scelte stilistiche pensate per i modelli Pro. E se l’Arancione dovesse davvero entrare nella lineup, si tratterebbe di una delle novità cromatiche più curiose degli ultimi anni.