Tesla conquista l’Europa: guida autonoma tra le sfide del traffico urbano

La guida autonoma secondo Tesla è sempre più vicina alla realtà europea. Dopo i test condotti tra Amsterdam, Parigi, Berlino, Madrid e Roma, la casa automobilistica americana ha portato la sua tecnologia in uno dei contesti urbani più impegnativi, Londra. Un video pubblicato da Tesla mostra una Model 3 percorrere le strade centrali della capitale inglese, attraversando zone iconiche come il Big Ben, Parliament Square e Whitehall. Tra cantieri, traffico, pedoni e ciclisti, il Full Self-Driving (Supervisionato) ha affrontato senza difficoltà le complessità della guida metropolitana. Il risultato è un’esperienza di guida fluida e sicura, senza bisogno dell’ intervento umano.

Tesla sfida la rotatoria impossibile: test superato nella Magic Roundabout

Il test è stato effettuato su una vettura identica a quelle oggi in commercio, ovvero una Model 3 di serie, dotata dell’hardware attuale. L’unica novità è il software sperimentale, sviluppato dagli ingegneri Tesla per perfezionare il sistema prima del lancio ufficiale. Attualmente ogni Tesla è già equipaggiata con Autopilot, una tecnologia che migliora sicurezza e comodità. L’obiettivo alla base di tutto ciò è quello di offrire una guida completamente autonoma, senza supervisione. Tutti i modelli della serie ModelS, Model3, ModelX e ModelY, riceveranno aggiornamenti con nuove funzioni avanzate.

Una delle prove più estreme per Tesla è stata affrontata a Swindon, nella famigerata Magic Roundabout. Si tratta di un incrocio noto per la sua struttura atipica, ossia cinque mini-rotonde disposte intorno a un’isola centrale. Un incubo per molti automobilisti, ma non per la guida autonoma di Tesla. Il Full Self-Driving (Supervisionato) ha attraversato la rotatoria non una, ma ben tre volte di seguito, dimostrando grande capacità di adattamento e gestione del traffico caotico da ogni direzione.

L’esperimento ha voluto sottolineare l’affidabilità del sistema anche nelle situazioni più imprevedibili.

Insomma, attraverso questi test spettacolari, Tesla mostra che la mobilità autonoma è ormai più concreta che mai. Il futuro immaginato dall’azienda è fatto di tecnologia intelligente, sicurezza e zero stress alla guida.