iPhone 17 riceverà un importante aggiornamento del display

Apple ha finora mantenuto ben distinti i suoi iPhone base dai modelli Pro, riservando a questi ultimi alcune caratteristiche di punta, come la presenza di display ProMotion. Quest’anno, però, qualcosa potrebbe cambiare. Nuove fonti confermano la scelta del colosso di introdurre la frequenza d’aggiornamento a 120 Hz anche su iPhone 17.

iPhone 17 con display ProMotion: nuove conferme sull’aggiornamento

Settembre è ancora lontano ma ciò non frena leaker e analisti dall’avanzare ipotesi sui melafonini di nuova generazione. Il trascorrere delle settimane e l’avvicinarci sempre più al mese prediletto da Apple per la presentazione dei suoi iPhone, inoltre, alimenta le indiscrezioni e la precisione delle notizie riportate. La scelta di dotare i prossimi iPhone di display ProMotion, senza riservare la caratteristica ai modelli Pro, ad esempio, circola da parecchio tempo ma soltanto in questi ultimi giorni sembrerebbe essere stata confermata anche da un rapporto condiviso da Bloomberg.

A quanto pare, dunque, la frequenza d’aggiornamento a 120 Hz non sarà distintiva dei modelli Pro. L’aggiornamento arriva con un ritardo non indifferente, soprattutto se considerate le caratteristiche tecniche dei dispositivi Android, anche in versione economica, che già da tempo accolgono la funzione.

Non passa inosservato il mancato riferimento da parte della fonte all’iPhone 17 Air. Il dispositivo ultra-sottile in arrivo quest’anno potrebbe non essere destinato al display ProMotion, probabilmente per il suo costo finale non indifferente, che potrebbe altrimenti lievitare ancor di più.

Apple dovrà giocare bene le sue carte al fine di convincere gli utenti, che potrebbero non avere più abbastanza motivi per optare per un iPhone 17 Pro o Pro Max e che potrebbero lasciarsi sopraffare dal rivale prossimo al debutto: il Samsung Galaxy S25 Edge. Senza alcun dubbio, il colosso ha già le idee chiare su quelle che saranno le funzionalità distintive dei suoi modelli di punta e presto ulteriori anticipazioni potrebbero offrire un quadro chiaro circa le novità da attendere sui prossimi melafonini.