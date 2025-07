iPhone 17 Pro

Secondo quanto emerso da nuove indiscrezioni, Apple avrebbe definito la gamma cromatica dei prossimi iPhone 17 Pro, in arrivo nel 2025. Le informazioni, fornite da un leaker ritenuto affidabile, suggeriscono che il colosso di Cupertino avrebbe optato per un approccio più selettivo rispetto alle generazioni precedenti, puntando su quattro varianti di colore al lancio.

Quattro tinte inedite per iPhone 17 Pro

Le quattro colorazioni previste per iPhone 17 Pro sarebbero:

Desert Titanium: una tonalità simile all’oro ma con sfumature più calde e tendenti al sabbia.

Titanium Gray: una variante neutra che dovrebbe ricordare il grigio siderale ma con una finitura in titanio spazzolato.

Navy Titanium: un blu scuro elegante e profondo, alternativa più intensa rispetto al blu degli iPhone 15 Pro.

Pink Titanium: una novità assoluta per la linea Pro, con una finitura rosata che punta a conquistare una nuova fascia di pubblico.

Secondo le fonti, le nuove tinte saranno abbinate a una scocca in titanio lavorata con tecniche evolute rispetto a quelle adottate per la gamma iPhone 15 Pro. Questo dovrebbe garantire una resa visiva più omogenea, con sfumature e riflessi meno metallici e più uniformi.

Apple riduce il numero di opzioni disponibili

Le attuali indiscrezioni indicano che Apple avrebbe deciso di ridurre a quattro il numero di varianti cromatiche disponibili al momento del lancio. Una scelta che si discosta dalle strategie recenti, dove le versioni Pro venivano proposte in almeno cinque o sei finiture. Non è escluso che questa semplificazione rientri in un piano di ottimizzazione della produzione, anche in vista di una potenziale espansione del portfolio prodotti.

Al momento, le informazioni riguardano esclusivamente i modelli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Non ci sono ancora dettagli attendibili sulle colorazioni che verranno adottate per le versioni iPhone 17 standard e iPhone 17 Plus, che solitamente presentano una gamma di colori più ampia e orientata al pubblico consumer.

Come spesso accade per i prodotti Apple, anche le colorazioni possono giocare un ruolo strategico nell’identità di ciascuna generazione. Il passaggio a nuove tinte come Desert Titanium e Pink Titanium potrebbe segnare un’evoluzione dell’estetica Apple, con una maggiore attenzione a nuance sofisticate e distintive.