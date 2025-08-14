WhatsApp testa il design Liquid Glass su iOS 26 nella versione alpha

A poche settimane dal debutto ufficiale di iOS 26, WhatsApp sembra già pronta ad adottare il nuovo linguaggio di design Liquid Glass. Un primo indizio arriva dalla versione alpha dell’app distribuita tramite TestFlight, la piattaforma Apple dedicata al testing di applicazioni in fase di sviluppo.

L’avvistamento proviene da uno screenshot che mostra il rinnovato layout della barra di navigazione inferiore di WhatsApp. Gli elementi visibili riprendono chiaramente i tratti distintivi del Liquid Glass: barra traslucida, effetto di distorsione in tempo reale sugli elementi sottostanti e un selettore in vetro che enfatizza la profondità visiva. Molti utenti hanno già riferito di aver apprezzato, ovviamente solo tra quelli che hanno avuto modo di testare la novità.

Perché il debutto di WhatsApp per iOS avviene su TestFlight

Apple vieta l’inclusione di elementi legati a versioni beta del sistema operativo negli aggiornamenti stabili distribuiti su App Store. Per questo, il primo contatto con il nuovo stile avviene tramite TestFlight e non attraverso la release ufficiale dell’app.

Questa scelta consente agli sviluppatori di Meta di testare in anticipo la compatibilità e le transizioni grafiche, assicurandosi che al momento del rilascio di iOS 26 l’app sia già allineata con le nuove linee guida estetiche di Apple.

Un’integrazione rapida in vista di settembre

Nonostante al momento non ci siano altre immagini oltre a quella trapelata, questo primo avvistamento conferma che WhatsApp sta lavorando in tempi rapidi per offrire un’esperienza visiva coerente con le novità di iOS 26. L’obiettivo è garantire che, quando il sistema operativo sarà disponibile al pubblico — previsto entro settembre — la versione dell’app su App Store sia già ottimizzata per il nuovo look.

L’adozione del Liquid Glass su WhatsApp rappresenta un ulteriore passo nella direzione di un’interfaccia più moderna e in linea con l’evoluzione estetica di iOS, rafforzando l’integrazione dell’app con l’ecosistema Apple e offrendo agli utenti un’esperienza più fluida e visivamente curata.