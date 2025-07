Apple: iPhone 17 Pro e Pro Max con display anti-riflesso?

Apple si prepara all’introduzione della sua ultima novità. Si tratta della gamma di iPhone 17, il cui arrivo è previsto per il mese di settembre. Con l’avvicinarsi dell’annuncio ufficiale, si moltiplicano le anticipazioni su ciò che si ci può aspettare dai nuovi modelli. In particolare, dai top di gamma, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. A catturare l’attenzione è soprattutto un’importante novità che riguarda il display. A tal proposito, le ultime indiscrezioni diffuse da MacRumors suggeriscono che Apple ha finalmente ottenuto una resa produttiva soddisfacente per un nuovo tipo di vetro. Quest’ultimo potrebbe essere anti-riflesso e debuttare proprio sui modelli Pro della linea. Tale tecnologia, secondo quanto emerso, non verrà adottata invece sulle versioni base e sul nuovo iPhone 17 Air, progettato per essere estremamente sottile.

Apple a lavoro su un nuovo display?

Già a marzo, il leaker Instant Digital aveva anticipato tale possibilità. Quest’ultimo aveva affermato che i prossimi iPhone avrebbero avuto un vetro anti-riflesso. E non solo. Sarebbe stato anche più resistente ai graffi. Eppure, il mese successivo, proprio MacRumors aveva ridimensionato le aspettative. Ciò riportando problemi tecnici legati alla produzione che avrebbero potuto far rinunciare Apple a tale soluzione.

Dopo un periodo di totale silenzio, ora le nuove informazioni riaccendono le aspettative. Sembra che Apple sia riuscita a risolvere gli ostacoli tecnici e sia pronta ad introdurre tale novità sui suoi modelli di fascia alta. Se confermata, la presenza del vetro anti-riflesso potrebbe rappresentare un passo avanti importante nell’esperienza d’uso quotidiana.

L’adozione di un vetro in grado di ridurre i riflessi rappresenterebbe una risposta diretta alla concorrenza. Uno degli aspetti più apprezzati del Galaxy S25 Ultra, prodotto da Samsung, è proprio la presenza del Gorilla Glass Armor. Il quale elimina fino al 75% dei riflessi sullo schermo. L’obiettivo di Apple sembra essere quello di colmare tale divario, offrendo a sua volta un display più visibile e leggibile in ambienti molto luminosi.