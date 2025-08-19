iPhone 17 di Caviar: lusso estremo ispirato alle armi a prezzo altissimo

Caviar, brand noto per le sue personalizzazioni stravaganti e di lusso, ha presentato una nuova collezione dedicata agli iPhone: la serie Desperado. Dopo le linee a tema San Valentino e quelle ispirate agli orologi svizzeri, l’azienda ha scelto questa volta un’estetica legata al mondo delle armi, con dettagli meccanici e materiali pregiati. La collezione riguarda sia gli attuali iPhone 16 Pro e Pro Max sia i prossimi iPhone 17 Pro, già disponibili in preordine.

Il modello più particolare è senza dubbio Russian Roulette, che integra sul retro un cilindro rotante meccanico funzionante, completo di una cartuccia in oro. Può essere azionato come un fidget spinner, con l’idea di trasmettere una sensazione rilassante, e presenta decorazioni in oro e argento su scocca in titanio. La produzione è limitata a soli 19 pezzi.

Segue Die Hard, che porta sul retro una miniatura in bassorilievo della pistola Beretta 92. Anche qui il titanio è protagonista, abbinato a un’impugnatura in legno di noce e incisioni raffinate. Solo 20 esemplari saranno disponibili, numero che richiama la capacità del caricatore della Beretta originale.

Chiude la collezione The Predator, ispirato all’iconico machete del film del 1987. Realizzato in titanio con rivestimento PVD nero e incisioni a tema botanico, sarà anch’esso limitato a 19 unità.

Prezzi e disponibilità

Ogni modello della linea Desperado include una confezione esclusiva con moneta da collezione e chiave cerimoniale, dettaglio che sottolinea la natura ultra-premium dell’iniziativa. I prezzi partono da 7.550 euro per i modelli su base iPhone 16 Pro e salgono fino a cifre ben più elevate per chi punta agli iPhone 17 Pro.

Nel dettaglio:

iPhone 17 Pro/Pro Max Predator – da 8.450€;

iPhone 17 Pro/Pro Max Die Hard – da 8.830€;

iPhone 17 Pro/Pro Max Russian Roulette – da 9.860€;

iPhone 16 Pro/Pro Max Predator – da 7.550€;

iPhone 16 Pro Die Hard – da 7.940€;

iPhone 16 Pro Russian Roulette – da 8.960€.

Il prezzo più alto viene raggiunto dall’esemplare iPhone 17 Pro Max da 1TB Russian Roulette, che tocca infatti la cifra record di 11.210 euro. Siamo ovviamente di fronte a prodotti pensati appositamente per facoltosi collezionisti.