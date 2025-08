Samsung Galaxy S25 Ultra: ASSURDO sconto di 400 euro su Amazon solo oggi

Tutti gli utenti si ritrovano oggi a poter approfittare di una promozione davvero più unica che rara con la quale riuscire ad accedere ad uno sconto importante sul listino iniziale per l’acquisto di Samsung Galaxy S25 Ultra. Il top di gamma dell’azienda sudcoreana è super scontato oggi su Amazon, con un risparmio davvero più unico che raro.

La scheda tecnica di uno dei migliori smartphone attualmente in commercio parte con dimensioni che sono nettamente superiori alla media, dovete difatti sapere che al giorno d’oggi l’utente si ritrova a dover potare con sé un prodotto da 218 grammi di peso, ma anche di 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore. Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock che addirittura può raggiungere i 4,47 GHz, affiancato dalla presenza di una GPU Adreno 830, ottima per la gestione delle prestazioni e del gaming, anche grazie ai 12GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna (non espandibile con microSD).

Il display resta essere un altro fiore all’occhiello, proprio perché è da 6,9 pollici di diagonale, può raggiungere una risoluzione massima a 1440 x 3120 pixel con 500 ppi e refresh rate a 120Hz. La protezione è Gorilla Glass Armor 2, utilissima per proteggere il pannello da urti e graffi di vario genere.

Samsung Galaxy S25 Ultra, che occasione imperdibile su Amazon

L’offerta disponibile su Amazon rappresenta davvero una vera e propria occasione da non perdere, la perfetta soluzione su cui fare affidamento nel momento in cui volete accedere al Samsung Galaxy S25 Ultra, ma non siete disposti ad investire i 1619 euro necessari di listino. Il rapporto qualità/prezzo pende a favore dell’utente finale con la promozione lanciata da Amazon, che arriva così a permettere un investimento di 1299 euro, approfittando dello sconto di 400 euro. L’acquisto è da completare qui.