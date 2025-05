Apple: emersi i primi dettagli sul nuovo iPhone 17 Air

Continuano a circolare rumor riguardo un futuro iPhone caratterizzato da un profilo estremamente sottile. Destinato a diventare uno dei modelli più leggeri e compatti mai realizzati da Apple. Oggi il noto leaker Majin Bu, fonte affidabile nel settore tech, ha confermato tali indiscrezioni. Inoltre, ha svelato alcuni dettagli aggiuntivi sul dispositivo, che secondo le voci sarà ribattezzato iPhone 17 Air. Con uno spessore di soli 5,5 mm e un peso complessivo di circa 146 g, tale smartphone punta a ridefinire il concetto di portabilità. E non è tutto. Secondo i rumor, il telaio verrà realizzato in alluminio serie 7000, una lega ad alta resistenza impiegata anche in campo aerospaziale. Grazie a tale scelta, Apple riuscirà a coniugare robustezza e leggerezza.

Apple: le indiscrezioni sul nuovo possibile iPhone 17 Air

La parte posteriore sarà rivestita in vetro , compatibile con Face ID, MagSafe e ricarica wireless. Mentre sul lato frontale troveremo un pannello OLED dotato di Dynamic Island, refresh rate ProMotion fino a 120 Hz e modalità Always-On. La protezione dello schermo sarà affidata al vetro Ceramic Shield, creato per resistere meglio a graffi e urti.

La batteria presenta una capacità inferiore di circa il 20% rispetto a quella dell’iPhone 16 (sotto i 3.000 mAh), il nuovo accumulatore dovrebbe comunque garantire un’autonomia di 6–7 ore sotto utilizzo intenso e 3–4 ore con carichi di lavoro gravosi. Anche il comparto fotografico segue la filosofia minimalista. Un solo sensore posteriore da 48 MP, posizionato nell’angolo in alto a sinistra per mantenere linee pulite. Mentre la selfie-cam frontale sale a 24 MP, raddoppiando la definizione rispetto ai 12 MP dell’iPhone 16.

L’iPhone 17 Air presenterà il chip Apple A19 a 3 nm, affiancato da 8 GB di RAM. La connettività spazierà dal Wi-Fi 7 al supporto globale per eSIM, passando per il 5G e la ricarica wireless, oltre a tutte le nuove funzioni AI in arrivo. Il lancio ufficiale è previsto per settembre. Se le indiscrezioni di Majin Bu troveranno conferma, l’iPhone 17 Air potrebbe segnare un nuovo capitolo nell’evoluzione degli smartphone Apple.