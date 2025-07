Hyundai rivoluziona la guida con Google Places

La tecnologia entra in auto e trasforma il concetto stesso di mobilità. Hyundai ha da poco annunciato l’integrazione del servizio Google Places nei sistemi di navigazione dei suoi modelli più recenti. La novità, disponibile da luglio 2025, riguarda le vetture dotate della piattaforma ccNC (connected car Navigation Cockpit). L’aspetto più interessante è che questa integrazione non è riservata solo alle nuove auto in produzione. Anzi, anche i veicoli già consegnati riceveranno l’aggiornamento tramite OTA (Over-The-Air), senza alcun costo per i proprietari.

Dalla IONIQ 5 alla nuova Santa Fe, sono molti i modelli Hyundai coinvolti in questo salto tecnologico

GooglePlaces è un servizio molto utilizzato nei prodotti Google, come Maps, e permette di accedere a un’enorme quantità di informazioni su luoghi, attività e servizi. Parliamo di indirizzi, orari di apertura, immagini, valutazioni e recensioni degli utenti. Grazie a questa integrazione, i guidatori Hyundai avranno ora la possibilità di effettuare ricerche più rapide e intelligenti, con l’inserimento degli indirizzi semplificato e supportato dal completamento automatico. L’esperienza a bordo si fa quindi più moderna, fluida e interattiva. L’ azienda non si limita solo ad aggiornare il software, ma rivoluziona proprio la guida di tutti i giorni.

A beneficiare di questa innovazione saranno modelli iconici della casa automobilistica. Tra questi, la Nuova Kona, la Santa Fe e la Tucson. Oltre alla IONIQ 5, alla sportiva IONIQ5 N e alla futura IONIQ9 prevista per il 2025. Tutti riceveranno l’integrazione di Google Places per arricchire la navigazione con una ricerca dei luoghi ancora più completa, sempre aggiornata e in linea con le abitudini di ognuno.

Hyundai conferma così la volontà di investire nella connettività come elemento chiave del valore dell’auto. Insomma, non si parla più solo di motori o design, ma di esperienze digitali evolute che migliorano ogni fase del viaggio, non solo dal punto di vista della mobilità, ma anche dell’intrattenimento e della ricerca dei servizi richiesti.