Windows 11 testa una novità: più autonomia senza spegnere lo schermo

Microsoft sta sperimentando una nuova funzionalità in Windows 11 che potrebbe contribuire concretamente a prolungare l’autonomia dei notebook. Si chiama Adaptive Energy Saver ed è già in fase di test nel canale Canary del programma Insider. Rispetto a quanto visto con le solite opzioni, non ci sarà un’attivazione in base alla batteria e alla sua percentuale di carica residua, ma la funzionalità entrerà in scena in base all’attività che viene svolta in quel momento.

Tutto entrerà in gioco nel momento in cui il sistema rileverà che non ci sarà alcun bisogno di utilizzare tutte le risorse a disposizione. Leggendo ad esempio qualcosa sul web o un documento in locale sul dispositivo, non verrà attivato nessun risparmio energetico.

Un risparmio senza compromessi sulla luminosità

Per fare dunque un parallelo con le modalità di risparmio energetico a cui tutti sono abituati, Adaptive Energy Saver non tocca la luminosità dello schermo, scelta motivata dal fatto che molte attività, soprattutto in mobilità, si svolgono in ambienti ben illuminati, dove un abbassamento della luce dello schermo potrebbe compromettere la visibilità. Ci sarà comunque la classica icona con la foglia che permetterà di verificare lo stato del risparmio energetico in tempo reale.

La funzionalità sarà opzionale e non abilitata di default. Secondo le indicazioni preliminari, il sistema valuta il carico della CPU e della GPU per decidere quando entrare in azione. Una scelta che punta a garantire una transizione fluida tra prestazioni e risparmio, mantenendo sempre una buona reattività del sistema.

Per ora, Adaptive Energy Saver è limitato ai dispositivi con batteria, quindi i PC desktop e i miniPC restano esclusi. Tuttavia, l’idea di una gestione più intelligente dei consumi potrebbe in futuro espandersi anche a quei contesti.

L’introduzione di questa funzione segna un ulteriore passo avanti nella strategia Microsoft di rendere Windows 11 più efficiente, intelligente e attento alle esigenze concrete di chi usa il proprio computer ogni giorno, bilanciando prestazioni e durata senza compromessi.