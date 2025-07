Google testa Gemini Space sui Pixel: informazioni live in stile Galaxy

Google sta lavorando a una nuova funzione chiamata Gemini Space, progettata per offrire agli utenti Pixel un centro informazioni dinamico e contestuale, simile al set Now Bar/Now Brief già noto sui dispositivi Galaxy di Samsung. La novità è emersa grazie a un’analisi dell’ultima build Android 16 Canary da parte di Android Authority, che è riuscita ad attivarla su un Google Pixel 9.

Al momento, Gemini Space si presenta come una versione evoluta del classico widget At a Glance, ma con funzioni più ampie e intelligenti. Può mostrare schede con aggiornamenti sportivi in tempo reale, avvisi per compleanni imminenti e altre informazioni personalizzate, visibili sia nella schermata principale che nella schermata di blocco, e potenzialmente anche nell’Always on Display. La novità potrebbe piacere molto agli utenti appassionati di sport o di tanti altri aspetti che durante la giornata vanno a controllare più volte in maniera spasmodica.

L’obiettivo: diventare un vero assistente contestuale, Google al lavoro

Secondo le anticipazioni, Gemini Space sarà alimentato da intelligenza artificiale, con l’obiettivo di proporre contenuti utili e rilevanti in base al momento della giornata, agli interessi dell’utente e agli eventi in corso. L’idea è di offrire un’interfaccia proattiva che possa adattarsi continuamente al contesto, fornendo aggiornamenti personalizzati in tempo reale.

In futuro, le schede potrebbero espandersi a nuove aree come finanza, meteo, traffico o promemoria personalizzati, rendendo Gemini Space un vero e proprio hub informativo al centro dell’esperienza utente. Non è ancora chiaro quando Google intenda lanciare ufficialmente questa funzionalità: potrebbe arrivare a sorpresa con i Pixel 10, oppure restare in fase di test ancora per diversi mesi.

In ogni caso, Gemini Space rappresenta un passo deciso verso un’interazione più fluida e naturale tra utente e smartphone, con un ruolo sempre più importante per l’AI generativa all’interno dell’ecosistema Pixel. Per quanto riguarda altre novità, bisognerà aspettare la prossima settimana.