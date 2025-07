Mini PC con un incredibile sconto del 20%: solo grazie ad Amazon

Avere un mini PC con caratteristiche tecniche eccellenti è sempre stato un vostro desiderio? Nonostante molto spesso i costi siano non alla portata di tutti, oggi su Amazon viene proposto un modello con un prezzo davvero del tutto interessante. Si tratta del mini PC Minisforum NA89 Plus che vanta di diverse caratteristiche che lo rendono perfetto in tantissime circostanze. La dotazione di uscite HDMI 2.1 e DP 1.4 rendono questo mini PC perfetto per poter offrire un’esperienza visiva ad alta definizione. Oltre a ciò, l’interfaccia USB4 supporta anche il trasferimento ad alta velocità di dati e video offrendo, di conseguenza, un’esperienza multimediale fluida e senza interruzioni.

Questo mini PC offre naturalmente anche connessioni internet più veloci e stabili rispetto a molti altri modelli presenti sul mercato. Tutto grazie al supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 tramite modulo Wi-Fi M.2 2230.

Mini OC Minisforum NA89 Plus a prezzo imperdibile

Le caratteristiche di cui abbiamo parlato finora in merito a questo mini PC non solo le uniche che rendono questo device interessante e adatto a tutti. Non a caso, il costruttore ha deciso di progettare un dispositivo perfetto sotto diversi aspetti pensando anche a offrire un’ampia capacità di archiviazione e opzioni di espansione fino a 32 GB di memoria RAM e grazie a un un SSD da 1 TB espandibile fino a 4 TB.

Addio dunque a qualunque problema di rallentamento. Con questo mini PC potrete godere di accessi ai dati ultraveloci e di ampio spazio di archiviazione per tutti i vostri file, programmi e contenuti multimediali. Infine, non dimentichiamo che il Minisforum NA89 Plus dispone del processore Intel Core i9-12900HK/12900H con 14 core e 20 thread che raggiunge una velocità fino a 5,0 GHz. Pronti per esperienze d’uso perfette? Oggi questo mini PC costa solamente 535 euro anziché 669 euro.