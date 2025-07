PosteMobile lancia un’offerta conveniente per navigare e comunicare senza limiti

Si chiama Creami Extra WOW 50 la promozione 2024 di PosteMobile pensata per chi cerca un servizio completo a un costo super economico. L’offerta, rivolta esclusivamente ai nuovi clienti, include chiamate e SMS illimitati, oltre a 50GB di traffico dati in 4G+, con una velocità di navigazione che può raggiungere i 300Mbps. Il tutto al costo mensile di soli 5,99€.

La SIM può essere acquistata online sul sito dell’ operatore o direttamente presso un Ufficio Postale. L’attivazione prevede un pagamento iniziale di 10€ per la SIM e ulteriori 10 euro per la prima ricarica, che copre il primo mese del piano. Una formula trasparente e semplice, studiata per adattarsi a ogni tipo di cliente, dal privato al professionista, fino alle piccole aziende.

Zero costi nascosti e servizi inclusi per un’esperienza completa, solo con PosteMobile

La qualità del servizio è garantita dall’accesso alla rete Vodafone, che copre oltre il 99% della popolazione italiana in 4G. Anche la possibilità di usare il proprio smartphone come hotspot è inclusa, senza alcun costo extra. Cosa che rende l’offerta ancora più vantaggiosa per chi lavora o studia in mobilità.

Con la Creami Extra WOW 50, PosteMobile conferma l’attenzione ai bisogni concreti degli utenti. Servizi come “Ti cerco”, “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e il controllo gratuito del credito residuo al numero 401212 sono inclusi. Nessun pagamento imprevisto, tutto è compreso nel prezzo mensile. È importante ricordare che per continuare a utilizzare la promo, la SIM deve disporre di credito sufficiente al momento del rinnovo. In caso contrario, si attiveranno le tariffe base. Nello specifico si parla di 18 cent. al minuto per le chiamate, 12cent per ogni SMS, e 2€ al giorno per 500MB di dati, qualora l’opzione dati base sia attiva.

Per evitare addebiti indesiderati, è possibile abilitare o disabilitare la navigazione a consumo attraverso SMS, l’area personale del sito PostePay, l’app di Poste Italiane o il numero 160.Tutte le condizioni contrattuali e i dettagli tecnici dell’offerta sono consultabili sul sito ufficiale o presso gli Uffici Postali.