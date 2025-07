Windows 11 sorpassa Windows10: è il nuovo leader dei sistemi desktop

La svolta è finalmente arrivata. Windows 11 è oggi il sistema operativo desktop più utilizzato al mondo. Il sorpasso su Windows10 è stato certificato dai dati di Stat Counter, che segnalano una quota di mercato del 50,88% per il nuovo sistema, contro il 46,2% del precedente. Un traguardo raggiunto con lentezza, esattamente a quattro anni dal suo lancio ufficiale. In confronto, Windows 10 aveva raggiunto i 400 milioni di dispositivi attivi in dodici mesi, mentre l’11 ha impiegato due anni per eguagliare quei numeri.

Windows 11 divide l’utenza tra entusiasmo e critiche

La motivazione principale di questo cambiamento sembra risiedere nella fine del supporto ufficiale per Windows 10, prevista per il 14 ottobre 2025. Dopo quella data, il sistema non riceverà più aggiornamenti di sicurezza, rendendolo più esposto a vulnerabilità e attacchi informatici. Microsoft ha previsto un’estensione a pagamento per chi intende rimanere fedele alla versione 10, ma la soluzione è tutt’altro che comoda. Poiché occorre utilizzare WindowsBackup per la sincronizzazione dei dati oppure versare 30 dollari a dispositivo. In alternativa, si possono riscattare 1000 punti MicrosoftRewards per ogni postazione da aggiornare.

Nonostante i numeri in crescita, Windows 11 però non ha messo ancora tutti d’accordo. Molti utenti ne apprezzano la fluidità e l’aspetto visivo, ma non mancano le voci critiche. Alcuni definiscono la nuova versione una semplice rivisitazione estetica, priva di veri miglioramenti. Altri, pur riconoscendo alcune innovazioni, ritengono che non vi è nulla che giustifichi l’abbandono di Windows10, descritto come più stabile e familiare.

La resistenza al cambiamento sembra legata anche a fattori pratici. Alcuni utenti utilizzano ancora hardware datato, non sempre compatibile con Windows 11, e ciò rallenta il processo di aggiornamento. Altri, invece, ammettono di non avere motivi tecnici per restare con Windows10, se non per abitudine. Intanto Microsoft prosegue con aggiornamenti mirati, puntando a consolidare la leadership di Windows11. Le prossime mosse dell’azienda saranno quindi fondamentali per mantenere alto l’interesse e garantire un’esperienza d’uso all’altezza delle aspettative.