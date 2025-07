Samsung rende i selfie allo specchio più originali con Good Lock su Galaxy Z Flip 7

Samsung continua a investire nella personalizzazione dell’esperienza utente, arricchendo l’app Good Lock con nuove funzionalità che coniugano utilità e divertimento. L’ultima novità riguarda in particolare gli smartphone pieghevoli della serie Galaxy Z Flip, ed è pensata per rendere i selfie allo specchio più accattivanti e visivamente originali. L’ultimo modello dunque porta questa funzionalità al massimo delle sue possibilità, proprio per la gioia di quegli utenti che amano fare i cosiddetti autoscatti.

La funzione in questione si chiama FlipShot e consente di visualizzare brevi frasi e grafiche sul display esterno del dispositivo durante lo scatto. È una piccola aggiunta estetica, ma capace di rendere più interessante un gesto ormai abituale per milioni di utenti: fotografarsi davanti allo specchio sfruttando il display secondario del proprio smartphone pieghevole.

Disponibile su MultiStar e pensata per gli schermi esterni più ampi

FlipShot è stata individuata da Sammy Fans all’interno del modulo MultiStar di Good Lock. Come tutte le funzioni sviluppate per questa app, è disponibile attraverso il Galaxy Store, oppure direttamente aggiornando il modulo dedicato da dentro l’app stessa. Attualmente è compatibile anche con versioni precedenti di One UI, ma funziona al meglio sui modelli con schermo esterno di dimensioni più generose, come il Galaxy Z Flip6 e successivi. Sugli Z Flip5 e precedenti, infatti, lo spazio più ridotto limita l’efficacia dell’effetto visivo.

La funzione non cambia radicalmente il modo in cui vengono scattati i selfie, ma testimonia l’attenzione di Samsung verso i dettagli e il continuo perfezionamento dell’interfaccia. L’obiettivo è quello di valorizzare sempre di più il display esterno, trasformandolo in uno strumento attivo, non solo in fase di scatto ma nell’intera esperienza d’uso.

Good Lock si conferma così una colonna portante della personalizzazione sui Galaxy, grazie a un aggiornamento costante e a moduli dedicati che arricchiscono le possibilità di interazione con il dispositivo in modo semplice ma efficace.