Kena Mobile, arrivano le nuove offerte con supporto al 5G

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco inaugurato le sue nuove offerte di rete mobile con supporto alla navigazione sulle reti 5G. In particolare, gli utenti potranno ora accedere a nuove offerte convenienti e potranno dunque navigare con le nuove reti di quinta generazione. Come sempre, anche queste sono super convenienti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, arrivano le nuove offerte mobile con supporto alle reti 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha inaugurato le sue nuove offerte mobile con supporto alla navigazione su rete 5G. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti potranno ora accedere a tante nuove offerte convenienti, con prezzi a partire da soli 5,99 euro al mese. Una di queste è la nuova offerta mobile denominata Kena 5,99 100GB 5G TOP. Quest’ultima è una sorta di offerta gemella di quella precedentemente disponibile con supporto alle reti 4G.

In questo caso, gli utenti potranno utilizzare fino a 100 GB di traffico dati per navigare dunque con le nuove reti di quinta generazione di TIM. Se si sceglierà il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, gli utenti potranno utilizzare anche 100 GB di traffico dati extra, per un totale di 200 GB di traffico dati ogni mese. Gli utenti potranno anche utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.

Come suggerisce il nome, nonostante ci sia il supporto alla navigazione su rete 5G, gli utenti dovranno sostenere una spesa di soli 5,99 euro al mese. Per chi necessita di una maggiore quantità di giga per navigare, è poi disponibile la nuova offerta mobile denominata Kena 7,99 250GB 5G TOP.

In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 250 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Con metodo di pagamento di Ricarica Automatica, gli utenti potranno utilizzare ogni mese complessivamente fino a ben 350 GB di traffico dati.