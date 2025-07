Samsung, arrivano dei miglioramenti con One UI 8

Samsung vuole continuare a potenziare le funzioni legate alla modifica dei contenuti multimediali con One UI 8, basata su Android 16. Tra le novità più interessanti, spicca l’evoluzione di Regola Audio.

Da quanto rivelato dal leaker IceUniverse, la nuova funzione ci permetterà addirittura di rimuovere l’audio indesiderato non solo in post-produzione, ma anche in tempo reale.

Samsung, ci sono novità?

Tra varie e diverse funzionalità che sono state poi introdotte da Samsung tramite One UI 7 ne possiamo evidenziare una che risulta essere molto utile per la modifica dei video. Parliamo normalmente di Regola Audio. In precisione di quella feature che ci permette in modo molto semplice ed elementare di modificare i video rimuovendo i rumori di fondo.

A quanto pare sembra che con la One UI 8, la quale si basa su Android 16, e dove il suo debutto dovrebbe avvenire sui diversi pieghevoli Galaxy Z Fold 7e Galaxy Z Flip 7 è ormai una questione di poco tempo. Questa nuova opzione a quanto pare riceverà un upgrade molto importante.

La notizia arriva direttamente da una fonte molto affidabile quando l’argomento in questione è Samsung. Parliamo del famoso e noto leaker cinese IceUniverse. Quest’ultimo sul proprio profilo Weibo ha recentemente pubblicato una clip che mostra suddetta novità all’opera . Attraverso One UI 8 si potrà rimuovere l’audio indesiderato sia in post-produzione, modificando il video e sia durante la registrazione, in tempo reale.

Molto importante da evidenziare è che Samsung non ha ancora confermato ufficialmente questo aggiornamento per Regola Audio come parte integrante di One UI 8. A quanto pare però la famosa testimonianza fornita dal leaker ci suggerisce che l’azienda stia lavorando già subito a questa soluzione.

Adesso non rimane che vedere se quest’ultima farà parte fin da subito delle migliorie e funzionalità inedite del pacchetto Galaxy AI legate al rilascio di One UI 8. O altrimenti bisognerà attendere ancora un po’. Parliamo del Galaxy Unpacked di mercoledì 9 luglio, quindi in poco tempo si avranno le idee molto chiare..