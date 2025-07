Xiaomi Redmi Turbo 5: il nuovo smartphone che promette di stupire

Mentre l’attenzione del mercato si concentra sui top di gamma, Xiaomi prepara il lancio di un dispositivo che potrebbe veramente rivoluzionare il concetto di smartphone di “medio livello”. Stiamo parlando del Redmi Turbo 5, il quale, secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, è ormai pronto a fare il suo debutto all’inizio del 2026. Ma c’è di più, potrebbe arrivare anche in Europa con il nome Poco X8 Pro. Tali anticipazioni sono state rivelate da Digital Chat Station, noto leaker cinese, che ha svelato anche alcune caratteristiche interessanti sul fronte del design.

Secondo quanto emerso, il dispositivo, attualmente in fase di test, dovrebbe montare uno schermo da 6,6” con risoluzione 1,5K e bordi curvi, pensati per una presa più comoda e naturale. I materiali scelti segnano un cambio di rotta per la linea Turbo, meno plastica, più metallo. Nonostante le novità, le dimensioni dello schermo restano vicine a quelle del precedente Turbo4.

Potenza, autonomia e maneggevolezza: l’equilibrio perfetto secondo Xiaomi

Al di là del display, Xiaomi sembra voler puntare sull’equilibrio tra eleganza, autonomia e prestazioni. Le voci di corridoio parlano di una batteria capiente, che però non compromette lo spessore del dispositivo. Un equilibrio non semplice, che se confermato potrebbe rendere il Redmi Turbo 5 uno dei modelli più competitivi nella sua fascia. L’obiettivo dell’ azienda quindi sembra quello di voler coniugare potenza e usabilità in un corpo più sottile e maneggevole.

Ma le ambizioni del brand non si fermano al modello base. Infatti risulta essere già in preparazione anche la versione Turbo 5 Pro, che dovrebbe montare una batteria superiore agli 8.000mAh. Un netto miglioramento rispetto al Turbo4Pro, che si fermava a 7.550mAh con ricarica rapida a 90W. Per questa variante, però, bisognerà attendere ancora un po’. Al momento, le informazioni più dettagliate scarseggiano, ma è probabile che Xiaomi stia pianificando un doppio lancio a più fasi per i primi mesi del 2026