Galaxy Z Flip 7 e Fold 7 con Iliad: rate senza interessi e memoria raddoppiata

C’era tanta attesa per il lancio dei due dispositivi di cui si ha parlato di più nell’ultimo periodo, ovvero i pieghevoli di Samsung che sono Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7. Al momento in tanti sembrano desiderarli e ci sono diverse opzioni per acquistarli, come quelle che ha proposto anche il celebre gestore Iliad. È stato proprio il provi Higher ad aggiornare il suo catalogo proponendo entrambe le versioni dei pieghevoli Samsung con un finanziamento senza alcun tipo di interesse. Ovviamente gli utenti possono acquistare il prodotto anche con un unico pagamento, ma se volessero dilazionare il tutto, ci sarebbero le due opzioni da 12 o 24 rate mensili, senza costi aggiuntivi e senza anticipo. Non c’è alcun limite, in quanto si possono scegliere tutti i colori e soprattutto si può beneficiare di un’opzione che si chiama “raddoppia la memoria”, che consente di ottenere la versione da 512 GB al prezzo di quella da 256 GB.

I preordini sono partiti e le prime consegne sono previste a partire dal 22 luglio. I due smartphone pieghevoli saranno spediti a casa, con un costo fisso per la consegna pari a 10 euro.

Prezzi e condizioni con Iliad

L’offerta è riservata agli utenti Iliad: occorre già essere clienti o attivare una SIM in fase d’acquisto.

Galaxy Z Flip7

• Prezzo intero: 1.279 euro;

• 12 rate: 106,58 euro al mese;

• 24 rate: 53,29 euro al mese;

• Disponibile nelle versioni da 256 e 512 GB (con prezzo identico grazie a raddoppia la memoria);

• Colori: Blue Shadow, Jetblack, Coralred.

Galaxy Z Fold7

• Prezzo intero: 2.199 euro;

• 12 rate: 183,25 euro al mese;

• 24 rate: 91,62 euro al mese;

• Anche in questo caso, il prezzo resta lo stesso tra i tagli da 256 e 512 GB;

• Colori: Blue Shadow, Jetblack, Silver Shadow.

La proposta Iliad replica di fatto quella di Samsung, con il vantaggio di poter associare l’acquisto del dispositivo alla propria linea mobile. Il piano rateale avviene tramite finanziamento Findomestic, senza spese extra e senza anticipo.