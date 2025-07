Samsung Galaxy Z Fold 7

A poche ore dalla loro presentazione ufficiale, i nuovissimi smartphone pieghevoli di Samsung, il Galaxy Z Flip7 e il Galaxy Z Fold7, sono già disponibili all’acquisto tramite Iliad. L’operatore telefonico ha pubblicato le condizioni economiche che permettono di acquistare i dispositivi in un’unica soluzione oppure con un finanziamento Findomestic in 12 o 24 rate, a tasso zero e senza alcun anticipo. I preordini sono già aperti e le prime consegne sono previste a partire dal 22 luglio.

Le offerte di Iliad per i nuovi pieghevoli Samsung

Iliad si conferma un partner strategico per rendere accessibili i top di gamma, proponendo condizioni particolarmente vantaggiose per i nuovi Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7. L’iniziativa di Iliad, in linea con quella di Samsung, include il “raddoppia la memoria”, che permette di ottenere la configurazione da 512 GB al prezzo di quella da 256 GB, un benefit significativo per gli utenti.

Ecco nello specifico le condizioni di acquisto proposte da Iliad:

Galaxy Z Flip7: flessibilità e convenienza

Prezzo in unica soluzione: 1.279 euro

Rateizzazione in 12 mesi: 12 rate da 106,58 euro

Rateizzazione in 24 mesi: 24 rate da 53,29 euro

Tutte le opzioni a rate sono senza interessi e senza anticipo. L’offerta è valida sia per la versione da 256 GB che per quella da 512 GB, grazie all’iniziativa “raddoppia la memoria”.

Galaxy Z Fold7: potenza e produttività a rate

Prezzo in unica soluzione: 2.199 euro

Rateizzazione in 12 mesi: 12 rate da 183,25 euro

Rateizzazione in 24 mesi: 24 rate da 91,62 euro

Anche per il Galaxy Z Fold7, le rate sono senza interessi e senza anticipo. L’iniziativa “raddoppia la memoria” si applica anche qui, consentendo di avere la configurazione da 512 GB al prezzo di quella da 256 GB.

I Galaxy Z Flip7 e Z Fold7 rappresentano l’ultima evoluzione della tecnologia pieghevole di Samsung. Il Galaxy Z Fold7 presenta dimensioni di 143.2 x 158.4 x 4.2 mm e sfoggia un ampio display principale da 8 pollici con una risoluzione di 2184×1968 pixel. Le colorazioni disponibili includono Blue Shadow, Jetblack e Silver Shadow. Il Galaxy Z Flip7 è più compatto, con dimensioni di 75.2 x 166.7 x 6.5 mm e un display da 6.9 pollici con risoluzione di 2520×1080 pixel. Le sue colorazioni sono Blue Shadow, Jetblack e Coralred.

Questa mossa di Iliad, che rende disponibili i nuovi flagship di Samsung a condizioni così vantaggiose e a poche ore dalla presentazione, sottolinea la dinamicità del mercato e la volontà dell’operatore di offrire tempestivamente le ultime novità tecnologiche ai suoi clienti.