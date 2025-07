Very Mobile vs Ops! Mobile: 5G gratis e tantissimi giga con queste promo

Nel segmento delle tariffe mobili sotto i 10 euro, Very Mobile e OPS! Mobile offrono entrambe promozioni con grandi quantità di traffico dati, minuti e SMS illimitati, e prezzi fissi nel tempo. Ma se da un lato Very punta su facilità d’attivazione e accesso universale, OPS! Mobile risponde con una struttura più rigida ma una quantità di giga ancora più elevata.

Very Mobile: 200 giga, 5G incluso e primo mese gratis

L’offerta di Very Mobile comprende 200 giga al mese, minuti e SMS illimitati, e il 5G incluso gratuitamente, a 6,99€ mensili per sempre. L’attivazione costa solo 0,99€ una tantum, mentre il primo mese è gratuito, rendendo la spesa iniziale davvero contenuta. Non ci sono vincoli sull’operatore di provenienza: chiunque può attivare la promo, anche tramite SPID, e scegliere tra SIM fisica o eSIM. Il tutto con una copertura affidabile e una gestione completamente digitale.

OPS! Mobile: 300 giga per chi porta il numero, attivazione solo con SPID

OPS! Mobile alza l’asticella dei dati disponibili: 300 giga in 4G, suddivisi in 150 base e 150 extra, minuti illimitati e 100 SMS, a 9,99€ al mese per sempre. La promo è valida solo per chi porta il numero da un altro operatore, escluso Vodafone. L’attivazione può avvenire solo tramite SPID, con costo iniziale di 9,90€, ma spedizione della SIM gratuita. Non ci sono eSIM né app ufficiale, e la procedura richiede maggiore precisione.

Due esperienze differenti

Very Mobile è perfetta per chi cerca una tariffa semplice, attivabile in pochi minuti, e senza vincoli, anche per nuovi numeri. OPS! Mobile si rivolge invece a utenti con consumi molto elevati e disposti a seguire una procedura più strutturata per ottenere ancora più giga.

Due ottime alternative sotto i 10€

Very Mobile è ideale per chi desidera flessibilità e 5G, OPS! Mobile per chi cerca quantità massima di dati a prezzo fisso, accettando qualche passaggio in più all’attivazione.