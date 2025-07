Very Mobile: il 5G arriva per tutti, ma la vera velocità resta a pagamento

Non serve più avere un’offerta costosa per connettersi alla rete 5G di Very Mobile. L’operatore ha annunciato una novità importante. Sembra infatti che ora tutti i clienti, senza distinzione, potranno accedere al 5G. Una mossa pensata per ampliare il numero di utenti connessi alla rete di ultima generazione, indipendentemente dal tipo di offerta sottoscritta. L’accesso è automatico e non richiede costi aggiuntivi, almeno nella versione base.

Offerte rinnovate, ma con differenti velocità: cosa cambia davvero per i clienti Very

Dietro l’annuncio si nasconde però una distinzione importante, la velocità di navigazione è limitata a 30Mbps. Per chi desidera sfruttare appieno la potenza del 5G, resta necessario attivare l’opzione “Very Full Speed 5G”, disponibile a 0,99 centesimi al mese, con il primo mese gratuito. Solo con questa aggiunta si ottiene la velocità massima offerta dalla rete WindTre, partner tecnologico di Very Mobile. Così facendo, l’operatore offre un’esperienza 5G su due livelli, gratuita ma rallentata, oppure completa ma a pagamento.

Già dallo scorso novembre, Very Mobile aveva introdotto il 5G per chi attivava nuove offerte. Ora, la novità riguarda anche chi è già cliente, senza necessità di cambiare piano. Le promo attualmente disponibili sul sito dell’operatore coprono una fascia di prezzo ampia, da 4,99 a 13,99€ al mese, con pacchetti di dati che arrivano fino a 440GB. Tutte includono minuti e SMS illimitati, ma solo quelle a partire da 9,99€ offrono di serie la velocità 5G senza limiti.

Chi sceglie una tariffa più economica può comunque attivare la velocità massima con l’opzione aggiuntiva. In questo modo, Very Mobile costruisce un modello flessibile, adatto sia a chi vuole risparmiare, sia a chi cerca prestazioni elevate. Insomma, con questa strategia, l’operatore conferma la sua volontà di restare competitivo nel mercato delle telecomunicazioni, offrendo un servizio moderno, ma con possibilità di personalizzarlo in base al prezzo. Ma le novità non sono finite! Per saperne di più vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.