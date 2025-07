CoopVoce e la promo da 200GB al mese: il prezzo vi stupirà

CoopVoce torna a colpire con una proposta aggressiva, pensata per chi vuole cambiare operatore e approfittare di un’offerta ricca di contenuti e dal prezzo fisso per sempre. Si chiama EVO 150 ed è la nuova soluzione con cui il gestore virtuale mira ad attrarre clienti dalle principali compagnie mobili, puntando su dati abbondanti, minuti e SMS inclusi e nessun vincolo nascosto.

150 giga, minuti e SMS senza limiti a meno di 7 euro

EVO 150 offre ogni mese minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 150 giga in 4G, il tutto al prezzo bloccato di 6,90€ mensili. Un canone che non subirà mai modifiche nel tempo, secondo la filosofia storica di CoopVoce, che da sempre garantisce assenza di rimodulazioni e condizioni trasparenti.

Un dettaglio non trascurabile è che la promo da 200 giga attiva fino al mese scorso costava 8,90€. Di fatto, EVO 150 offre solo 50 giga in meno, ma a 2 euro in meno al mese: una scelta chiara da parte del gestore, che punta a ridurre la soglia di ingresso mantenendo comunque un volume dati più che sufficiente per la maggior parte degli utenti.

Attivabile gratis fino al 30 luglio e con tutti i vantaggi CoopVoce

Chi sceglie EVO 150 entro il 30 luglio 2025 non dovrà sostenere alcun costo di attivazione, un ulteriore incentivo che rende ancora più vantaggiosa la sottoscrizione. L’attivazione può essere effettuata anche tramite SPID, in pochi minuti, con una procedura completamente digitale e sicura.

Come da tradizione CoopVoce, restano attivi tutti i benefici già noti:

– Prezzo garantito per sempre;

– Autoricarica facendo la spesa nei punti vendita Coop convenzionati;

– Zero costi nascosti e zero vincoli contrattuali;

– Stessa quantità di giga in Italia e in Europa, utile per chi viaggia spesso.

EVO 150 è una proposta concreta e senza complicazioni, pensata per chi cerca tanti giga, un prezzo stabile e trasparenza totale, con l’affidabilità della rete TIM e il supporto di un marchio cooperativo sempre più competitivo nel mercato mobile.