Ops! Mobile è la sua promo da 300GB: TIM e Vodafone restano al palo

OPS! Mobile, risulta al momento uno di quei provider virtuali che detiene la leadership in Italia grazie alle sue offerte pevase dalla convenienza. In questo momento gli utenti che vogliono optare per un’offerta che abbia contenuti che traboccano, devono scegliere questo provider. C’è infatti un’offerta da ben 300 giga al mese che è riservata a chi vuole portare il suo numero in Ops!.

300 giga complessivi e minuti senza limiti

L’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS e un totale di 300 giga in 4G al costo mensile di 9,99€, garantito per sempre. I giga sono suddivisi in 150 GB di base e 150 GB extra forniti direttamente da OPS! Mobile, senza costi aggiuntivi o vincoli futuri.

A differenza di molte altre promozioni simili, OPS! Special 300 GB non è aperta a tutti: è dedicata esclusivamente a chi porta il numero da un altro operatore, con una sola eccezione. L’attivazione non è consentita a chi proviene da Vodafone, mentre gli utenti provenienti da qualsiasi altro gestore possono aderire senza problemi.

Chi attiva l’offerta di Ops! Mobile può farlo con lo SPID: la SIM arriva a domicilio

Utilizzare la propria identità digitale per attivare un’offerta è davvero il futuro, ma anche il presente grazie a Ops! Mobile. Il provider infatti garantisce l’attivazione della sua promo tramite lo SPID, senza dimenticare che il costo di attivazione solo la prima volta è di 9,90€. Per quanto riguarda invece la scheda SIM, verrà spedita a casa gratuitamente senza costi aggiuntivi.

OPS! Mobile, che si sta ritagliando uno spazio tra i gestori alternativi più dinamici, propone così una tariffa che punta forte sul traffico dati e su condizioni semplici da comprendere. Un’opzione adatta a chi cerca quantità, stabilità di prezzo e zero complicazioni, con l’unico requisito della portabilità del numero da operatori diversi da Vodafone. Insomma, questa sì che è una grande occasione.