Hyundai: in arrivo il supporto alla piattaforma Google Places

A quanto pare per tutti i possessori di auto Hyundai sono in arrivo buone notizie, sembra infatti che il popolare brand asiatico abbia annunciato recentemente di avere in programma l’implementazione di una soluzione che renderà l’esperienza di guida decisamente più piacevole, durante i prossimi giorni infatti sarà avviato il rilascio di un aggiornamento grazie al quale all’interno dei veicoli dell’azienda verrà implementato il supporto a Google Places, un servizio studiato per connettere le attività commerciali con i possibili clienti.

Un arrivo tanto atteso

La novità in questione dovrebbe arrivare con la versione software SW250113, quest’ultima verrà installata in modo completamente automatico tramite un aggiornamento wireless e in base a quanto emerge dalle note di rilascio, gli utenti potranno fare affidamento ai risultati di ricerca significativamente più precisi e completi grazie proprio a Google Places, ciò riguarderà sia gli indirizzi che i punti di interesse per la navigazione e le mappe.

tale novità, ovviamente non dovrebbe sorprendere più di tanto dal momento che Hyundai da diverso tempo si sta orientando in modo diretto verso Google non a caso il nuovo software per i modelli futuri dell’azienda sarà basato interamente sul sistema operativo Android automotive, sostituendo quello attualmente in uso.

L’implementazione del supporto a Google Places può essere considerato un primo vero e proprio passo verso questo cambiamento dall’parte del produttore asiatico, siamo certi ovviamente che molti proprietari di auto Hyundai apprezzeranno questo cambiamento e la possibilità di sfruttare questa nuova funzionalità all’interno delle attività di ogni giorno.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo definitivo di questo aggiornamento che porterà con sé questa novità, sicuramente ci sarà da aspettare ancora un po’ di tempo ma visti i dettagli così precisi emersi in rete è lecito pensare che non manchi poi tanto, riprova che Hyundai si sta impegnando verso un passaggio importante che farà da terreno fertile per il cambiamento radicale già annunciato.