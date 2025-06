Con Spotify non serve più ricordarsi dove hai salvato le playlist

Se sei uno di quelli che si accorge di non aver scaricato la playlist giusta solo quando è già fuori casa, magari mentre sta per iniziare a correre o salire su un treno, Spotify ha buone notizie per te. Con l’ultimo aggiornamento, ora è possibile scaricare le playlist anche da remoto, direttamente dal telefono, su altri dispositivi come smartwatch, tablet o computer. In pratica, non devi più essere vicino al tuo orologio per prepararlo all’ascolto offline: ti basta che entrambi i dispositivi siano connessi a internet e in pochi tocchi avrai tutto pronto dove ti serve.

Spotify aggiorna il download offline

Questa novità sarà disponibile per tutti gli utenti Premium nel giro di qualche settimana, e coinvolge anche gli smartwatch più usati, tra cui Apple Watch, Galaxy Watch, Pixel Watch e quelli con Wear OS. È un bel passo avanti, soprattutto se consideriamo che fino a poco tempo fa funzioni simili erano limitate al mondo Apple. Ora, invece, l’opzione si estende a molti più utenti, rendendo l’esperienza Spotify un po’ più flessibile per chi si muove spesso.

Oltre al download da remoto, c’è anche un miglioramento nella gestione generale dei contenuti scaricati. Niente più tentativi a vuoto per ricordarsi su quali dispositivi è salvata una certa playlist. È stato introdotto un nuovo pulsante chiamato “Gestisci download” che permette di vedere facilmente dove si trovano i file offline e ti avvisa anche se stai per raggiungere il limite massimo imposto da Spotify, che è di cinque dispositivi attivi contemporaneamente. Non è una rivoluzione, ma è quel tipo di dettaglio che fa la differenza quando si ha una vita digitale frammentata su più device.

Tutte queste novità si inseriscono in una strategia chiara: rendere l’esperienza d’ascolto sempre più fluida, accessibile e personalizzabile. E anche se si tratta di un aggiornamento tecnico, la verità è che semplifica parecchio la vita a chi ama ascoltare musica ovunque, senza doverci pensare troppo.