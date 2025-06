CoopVoce EXTRA 300: attivazione gratis e 300 Giga mensili

Ti è mai capitato di guardare la tua offerta telefonica e pensare: “Ma perché sto pagando così tanto per così poco?” Ecco, forse è arrivato il momento di cambiare aria. CoopVoce ha appena lanciato una promo che, onestamente, fa gola: si chiama EXTRA 300 e ti dà 300 Giga al mese, minuti illimitati e 1000 SMS a 7,90 € al mese, per sempre. Sì, hai letto bene: per sempre, senza sorprese o aumenti nascosti. E se conosci un po’ CoopVoce, saprai che non è uno slogan a effetto: dal 2007 non hanno mai aumentato le tariffe a nessuno.

300 Giga a 7,90€ al mese: la nuova offerta CoopVoce

Attivarla è semplicissimo. Puoi farlo tutto online, scegliendo se ricevere la SIM comodamente a casa (spedizione gratuita) oppure ritirarla in uno dei tantissimi punti vendita Coop sparsi in Italia. In entrambi i casi, non paghi nulla per l’attivazione. E se il tuo telefono supporta le eSIM, ancora meglio: ti basta un’identità digitale come lo SPID, e sei subito operativo.

Ma non è solo una questione di Giga e prezzo. L’offerta è pensata per funzionare davvero bene: puoi usare l’hotspot senza limiti, ricevere notifiche con il servizio LoSai, navigare e telefonare contemporaneamente grazie al VoLTE, e tenere sotto controllo tutto tramite app o chat con un assistente CoopVoce sempre disponibile. Niente vincoli, zero costi extra e una copertura del 99,8% in tutta Italia.

E se viaggi spesso in Europa, non devi più preoccuparti di quanto puoi usare: i Giga che hai in Italia sono gli stessi che puoi usare in roaming nei paesi UE, senza calcoli complicati.

Ultima chicca? Puoi persino ricaricarti automaticamente convertendo i Punti Coop della spesa in credito telefonico. Sì, anche la tua spesa al supermercato inizia a valere di più.

L’offerta è attivabile fino al 25 giugno, quindi se ci stavi pensando… ora è il momento giusto per fare il salto.