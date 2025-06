Apple: in arrivo codici sconto per gli acquisti in-app

Apple ha annunciato una novità molto interessante per gli sviluppatori di app. E anche giochi destinati a iOS e iPadOS. Nel dettaglio, sarà possibile introdurre codici sconto per gli acquisti effettuati nelle app. Una funzione che promette di arricchire l’esperienza sia per chi crea i contenuti sia per chi li usa. In pratica, tali codici permetteranno agli utenti di ottenere sconti. O addirittura di usufruire gratuitamente di determinati acquisti in-app. Ciò per un periodo limitato nel tempo. Tale soluzione rappresenta un’evoluzione di una precedente iniziativa di Apple, che nel 2020 aveva già consentito la distribuzione di codici alfanumerici unici. Utilizzabili per ottenere abbonamenti scontati o gratuiti sull’App Store. La novità ora si sposta direttamente sugli acquisti in-app, consentendo quindi di promuovere contenuti aggiuntivi o funzionalità extra che possono migliorare l’esperienza utente.

Apple: nuova soluzione per gli acquisti in-app

Un aspetto interessante riguarda la libertà lasciata da Cupertino agli sviluppatori riguardo alla modalità di distribuzione di tali codici sconto. Non sarà necessario limitarli a canali digitali, come l’invio tramite e-mail, ma si potrà anche sfruttare la distribuzione offline. Magari durante eventi dal vivo o fiere di settore. Ad esempio, durante una convention dedicata ai videogiochi, un team come quello di Clash of Clans potrebbe decidere di offrire ai visitatori che passano allo stand dei bigliettini con codici da riscattare. Ciò per ottenere una quantità importante di gemme gratuite o scontate. Un modo diretto e coinvolgente per promuovere il gioco e aumentare il coinvolgimento della community.

Al momento, però, non è ancora stata comunicata una data precisa per il rilascio ufficiale di tale funzionalità. Anche se Apple ha anticipato che sarà disponibile entro la fine dell’anno. Nel frattempo, gli sviluppatori sono invitati a sperimentare il sistema attraverso l’ambiente Sandbox. Quest’ultimo permette di simulare l’uso dei codici offerta e di verificare che il processo di riscatto sia fluido e privo di intoppi. Tale periodo di test è fondamentale per garantire un’esperienza utente ottimale quando la funzione verrà finalmente resa pubblica.