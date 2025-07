Google Pixel Watch 4 rivoluziona la ricarica

Con l’arrivo imminente del Google Pixel Watch 4, l’azienda di Mountain View punta a un deciso passo avanti non solo in termini di prestazioni ma anche di praticità e sostenibilità. I render ufficiali appena pubblicati svelano un dettaglio importante: un nuovo sistema di ricarica laterale. I connettori non si trovano più sul retro, come nei modelli precedenti, ma sono posizionati sul lato sinistro della cassa, opposto alla corona. Questa modifica rende l’accesso al retro molto più agevole, facilitando interventi di riparazione e manutenzione.

Google Pixel Watch 4, più autonomia e un design pensato per durare nel tempo

La ricarica non è solo più comoda, ma anche più rapida: il tempo necessario si riduce del 25% rispetto al Pixel Watch 3. Inoltre, il caricatore mostra chiaramente il livello di batteria e altre informazioni mentre l’orologio è in posizione, migliorando anche l’esperienza d’uso quotidiana. Android Headlines ha evidenziato una rientranza nella scocca che ospita i due contatti magnetici, visibili anche nei primi render del caricatore, il quale sarà con ogni probabilità venduto separatamente a circa 29 euro, ma resterà comunque incluso nella confezione base del prodotto.

Google ha messo mano anche all’autonomia, una delle criticità maggiori delle generazioni precedenti. La batteria del Pixel Watch 4 vanta un incremento dell’80% rispetto al modello precedente. Secondo le prime stime, il modello da 41 mm sarà in grado di garantire circa 30 ore di utilizzo con Always-On Display attivo, mentre la versione da 45 mm arriverà fino a 40 ore di autonomia, sfiorando i due giorni pieni senza bisogno di ricarica.

Anche la riparabilità è un punto centrale di questo nuovo approccio. I Pixel Watch precedenti erano difficili da riparare per via della struttura compatta del retro. Ora, con la nuova configurazione, i tecnici potranno intervenire più facilmente su componenti interni, come batteria e display, senza dover sostituire l’intero dispositivo. Un vantaggio sia economico per l’utente, sia ambientale per l’impatto ridotto in caso di danni.