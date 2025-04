Meta rilancia i Ray-Ban Smart: novità tra musica, IA e un limite da superare

Anche se i Ray-Ban Meta sono ormai una presenza consolidata nel mondo tech, Meta continua ad aggiornarli con costanza. La versione 14.1 del software segna infatti un nuovo passo avanti. Poiché arricchisce l’esperienza d’uso del dispositivo con miglioramenti basati sull’ AI, nuovi comandi vocali e l’integrazione con Spotify. Da oggi, ascoltare musica diventa ancora più semplice.

Basterà un “Hey Meta” seguito dal titolo di un album, un artista o una playlist, per far attivare la funzione. L’aggiornamento comprende anche la compatibilità con Apple Music e Shazam, offrendo così maggiore libertà di scelta all’utente. Non si parla però di solo musica. In quanto gli occhiali sono ora in grado di fornire informazioni su qualità dell’aria, condizioni meteo e indice UV tramite richieste vocali.

Ray-Ban Meta: verso un futuro a realtà aumentata

Nonostante la distribuzione mondiale

dell’aggiornamento, inclusa l’Italia, una delle novità più attese, le voci AI naturali, resta disponibile solo in lingua inglese. Si tratta di un limite davvero importante che penalizza molti utenti. Anche se Meta comunque non esclude che in futuro questa barriera venga superata. Intanto, chi parla inglese può già interagire con una voce più fluida e realistica, rendendo l’esperienza d’uso complessiva meno robotica e più umana. Le voci sono personalizzabili e possono essere scelte tramite l’app ufficiale. In alcune regioni, come il Regno Unito ad esempio, è possibile addirittura chiedere curiosità storiche su ciò che si sta osservando o ricevere idee per ricette basate sugli ingredienti presenti in casa. Funzionalità purtroppo ancora assenti in Europa continentale.

Con due milioni di unità vendute dal 2023, Meta e Luxottica puntano ora a un traguardo ben più ambizioso. Cioè raggiungere dieci milioni entro il 2026. Il successo commerciale degli occhiali smart dimostra così che l’unione tra tecnologia e design può funzionare davvero. E la prossima evoluzione potrebbe essere dietro l’angolo. A tal proposito secondo alcune indiscrezioni trapelate online, la nuova generazione di Ray-Ban Meta integrerà un piccolo display direttamente nella lente. Ciò permetterebbe di mostrare informazioni a schermo, avvicinando sempre di più il prodotto a una vera esperienza di realtà aumentata. Tutto, senza mai rinunciare all’estetica elegante che da sempre contraddistingue il marchio.