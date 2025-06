Apple TV 4K: sta per arrivare un importante cambiamento?

Anche se sono passati ormai tre anni dal lancio dell’ultima versione, la linea Apple TV 4K non ha ricevuto aggiornamenti importanti dal 2022. Secondo fonti affidabili e numerose indiscrezioni, le cose potrebbero, però, presto cambiare. Sembra, infatti, che Apple si starebbe preparando a rinnovare la propria proposta nel settore dei set-top box TV entro la fine del 2025. A tal proposito, il nuovo modello promette diverse novità. Tra cui un chip più potente, compatibilità con Apple Intelligence, nuovi moduli WiFi e Bluetooth sviluppati internamente. E, forse, una vera rivoluzione hardware rappresentata dall’integrazione di una fotocamera. Quest’ultimo elemento potrebbe essere il fulcro delle innovazioni previste.

Apple Tv 4K: le possibili innovazioni in arrivo con tvOS 26

Uno degli indizi più significativi arriva proprio da tvOS 26. Il nuovo sistema operativo per Apple TV presentato durante il keynote di apertura della WWDC 2025. Anche se l’aggiornamento introduce alcune modifiche visive come il design Liquid Glass e un’interfaccia rinnovata per l’app TV, i cambiamenti più interessanti riguardano proprio FaceTime. Suggerendo un’evoluzione importante per l’esperienza d’uso di tale servizio.

Il comunicato ufficiale di Apple mette, infatti, in evidenza diversi miglioramenti legati a FaceTime. La novità più rilevante, però, è l’espansione delle trascrizioni live, che ora supportano ulteriori lingue. Come coreano, giapponese, mandarino, tedesco, francese e spagnolo. Suddette trascrizioni sono generate direttamente dal dispositivo. Ciò grazie alla presenza dell’intelligenza on-device. Fattore che migliora la comprensione durante le videochiamate. Inoltre, le notifiche di chiamata appariranno sullo schermo della TV per il profilo attivo. Un’opzione che offre agli utenti la possibilità di rispondere tramite iPhone o altoparlanti HomePod connessi.

L’utilizzo di FaceTime su Apple TV non risultava particolarmente intuitivo. Ma l’introduzione di una fotocamera integrata renderebbe finalmente naturale e immediato l’utilizzo della finzione dal divano di casa. Tale dettaglio, se confermato, darebbe pieno senso all’attenzione riservata alle nuove funzionalità di FaceTime su tvOS 26.