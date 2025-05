Un suono senza ritardi: Apple TV migliora l’audio Dolby Atmos

Apple TV si evolve e risponde a una delle richieste più frequenti dei suoi utenti. Di cosa si tratta? Della sincronizzazione audio tra i dispositivi wireless. Con l’aggiornamento alla versione tvOS 18.5, disponibile da metà maggio 2025, il box multimediale della casa di Cupertino introduce una funzione che consente di calibrare l’audio Dolby Atmos con altoparlanti wireless, riducendo la latenza e migliorando la resa sonora complessiva. Il nuovo strumento è stato inserito nel menù delle impostazioni, sotto la sezione “Audio e Video“, ed è accessibile attraverso la voce “Sincronizza l’AudioWireless con la tua Apple TV”.

Apple TV: l’ultima novità che fa parlare

Questa nuova opzione rappresenta un’estensione concreta del sistema di calibrazione audio già introdotto nel 2019, che sfruttava il microfono dell’iPhone per migliorare il suono in un sistema home theater. La differenza sostanziale, oggi, è che anche chi utilizza speaker connessi via Bluetooth o AirPlay potrà godere di una sincronizzazione precisa. Saranno così eliminati tutti i ritardi fastidiosi tra immagine e suono che fino a ora penalizzavano l’esperienza audiovisiva.

Non si tratta solo di un miglioramento tecnico, ma di una risposta concreta a una frustrazione diffusa. Nei forum dedicati ad Apple TV, sono numerosi i messaggi di utenti che da anni chiedevano una soluzione a questi problemi di sincronizzazione. La novità è stata quindi accolta positivamente da gran parte della community, anche se non mancano le voci critiche. Alcuni utenti infatti, continuano a sottolineare come Apple preferisca mantenere protocolli chiusi e soluzioni proprietarie, anziché adottare standard più aperti come il DLNA o l’uso dell’audio bitstream. I quali potrebbero garantire una maggiore compatibilità con device di terze parti.

Ciononostante, l’integrazione della calibrazione Dolby Atmos per gli speaker wireless rappresenta un passo importante. Essa eleva la qualità dell’esperienza domestica, ma mostra anche un’apertura verso una maggiore flessibilità nella gestione dell’audio. Di conseguenza chi ha di fa parte del mondo Apple ora potrà ottenere una resa sonora più professionale, anche senza dover acquistare soluzioni cablate o costose soundbar.