Optima contro 1Mobile: ecco fino a 150GB in 5G ogni mese, il confronto

Tra le offerte più economiche in circolazione, Optima propone Super Mobile Smart, che include 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 4,95€ al mese. L’attivazione prevede un costo promozionale di 9,90€ per la SIM (anziché 19,90€), con spedizione gratuita.

L’offerta può essere sottoscritta da chiunque, senza limitazioni sull’operatore di provenienza, e prevede un bonus di 5€ di ricarica per chi invita un amico. È stata inoltre premiata come Prodotto dell’Anno 2025 nella categoria Telecomunicazioni Mobile. Se si pensa al passato, era davvero difficile pensare di scegliere un gestore virtuale, mentre oggi è diventata una vera e propria consuetudine. A confronto ce ne sono due tra i migliori di sempre, quelli che probabilmente monopolizzeranno il mercato d’ora in avanti.

1Mobile: 150 giga in 5G per una navigazione più veloce

1Mobile, operatore su rete Vodafone, propone invece Speed 5G 150 Limited Edition: 150 giga in 5G, minuti illimitatie 50 SMS, al prezzo di 6,99€ al mese. Il primo mese è in promozione a 5€, e l’offerta è disponibile per tutti in portabilità. L’attivazione è gratuita, ma chi richiede un nuovo numero deve pagare 5€ per la SIM.

Anche in questo caso, l’attivazione avviene solo con SPID, e la gestione è completamente digitale.

Due proposte low-cost per utenti differenti: ecco 1Mobile e Optima a confronto

Il confronto evidenzia due offerte orientate al risparmio, ma con approcci distinti. Optima punta sul prezzo più basso e su una soglia dati sufficiente per un uso regolare, mentre 1Mobile offre più giga e velocità 5G, a fronte di un costo leggermente superiore.

Chi desidera contenere al massimo la spesa mensile trova in Optima una soluzione essenziale. Chi vuole invece più traffico e prestazioni superiori può orientarsi verso 1Mobile, senza rinunciare alla convenienza. Il discorso dunque può terminare con una chiosa molto semplice: non c’è alcun tipo di differenza, in quanto qualsiasi promo gli utenti scelgano, finiranno per fare bene.