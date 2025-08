Optima Super Mobile Smart è la promo che batte Iliad: costa 4,95€ al mese

Optima torna a farsi notare nel panorama della telefonia mobile con Super Mobile Smart, un’offerta dal profilo estremamente competitivo. Al costo mensile di 4,95€, vengono inclusi 100 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS, senza alcuna distinzione sull’operatore di provenienza. Una proposta aperta a chiunque, senza vincoli legati alla portabilità.

In fase di attivazione è previsto un contributo per la SIM, attualmente scontato a 9,90€ rispetto al prezzo standard di 19,90€. A questo si aggiunge il primo mese di servizio, per un totale iniziale di 14,85€. La spedizione è gratuita, e la gestione dell’attivazione è semplificata grazie a una procedura totalmente online.

Premio dei consumatori e bonus porta un amico

Super Mobile Smart è stata Eletto Prodotto dell’Anno 2025 nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. Il riconoscimento arriva da Circana, società che ha condotto una ricerca su un’ampia base di consumatori italiani, assegnando il premio ai prodotti e servizi con la media di gradimento più alta.

Non manca anche un incentivo al passaparola: nel caso in cui un cliente porti un amico, entrambi ricevono 5€ di ricarica gratuita. Un sistema semplice e diretto che premia la fidelizzazione e rafforza il senso di comunità tra gli utenti.

Una scelta premiata, senza vincoli e con tanta autonomia

Con 100 giga inclusi, l’offerta consente un utilizzo agevole di app, social, streaming musicale e navigazione quotidiana. L’assenza di limitazioni in ingresso e il prezzo fisso mensile la rendono adatta sia a chi cerca una seconda SIM per uso dati, sia a chi vuole un piano completo senza superare i 5 euro mensili.

Super Mobile Smart unisce quindi convenienza, flessibilità e riconoscimento sul mercato, posizionandosi come un’opzione interessante nel mondo dei gestori virtuali. Ovviamente questi provider ad oggi sono considerati di altissimo livello, cosa che non accadeva un tempo. Proprio per questo motivo sceglierne uno potrebbe risultare la scelta giusta anche perché era restio in passato.