Oppo Find X9: innovazioni in arrivo per il design

Con l’avvicinarsi del debutto della nuova gamma Oppo Find X9 si susseguono indiscrezioni interessanti sui nuovi dispositivi. Il lancio in Cina è atteso per il mese di settembre e ciò fa crescere la curiosità di esperti ed appassionati. A tal proposito, alcune indiscrezioni parlano di possibili specifiche tecniche, ma anche del design. I primi modelli destinati ad arrivare sul mercato dovrebbero essere tre: Find X9, Find X9 Plus e Find X9 Pro. Tutti saranno alimentati dal chip MediaTek Dimensity 9500. Mentre il quarto dispositivo della linea, il Find X9 Ultra presenterà il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2. Tale scelta sembra puntare a diversificare le prestazioni dei vari modelli in base al pubblico di riferimento.

Oppo: prime indiscrezioni sui nuovi modelli Find X9

Secondo quanto rivelato dal noto leaker Digital Chat Station, l’azienda starebbe preparando un deciso cambio di rotta per quanto riguarda l’estetica della nuova serie. Uno degli aspetti più evidenti riguarda lo schermo. Per la nuova gamma, Oppo opta per un pannello OLED piatto con risoluzione 1,5K. Tale soluzione rappresenta un ritorno alla linea più sobria già adottata sul Find X8 Ultra, presentato lo scorso aprile.

Anche il retro dei dispositivi subirà un’evoluzione che inciderà profondamente sull’identità visiva della serie. Verrà eliminata l’ormai iconica isola fotografica circolare, collocata al centro e introdotta con la linea Find X7. Al suo posto, i nuovi prototipi mostrerebbero un modulo fotografico disposto a matrice nell’angolo superiore sinistro del dispositivo. In merito al comparto fotografico, le ultime rivelazioni risalenti alla fine di maggio confermano l’intenzione di Oppo di puntare in alto anche sul fronte hardware. Secondo le fonti, la serie Find X9 dovrebbe integrare due sensori fotografici Samsung da 200 MP. Destinati rispettivamente alla fotocamera principale e a quella con teleobiettivo periscopico.

In attesa della presentazione ufficiale, le informazioni trapelate delineano una serie di dispositivi Oppo ambiziosi, che segnano una discontinuità importante rispetto alla generazione precedente.