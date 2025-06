Vodafone contro Kena Mobile: ecco le promo fino a 200GB a confronto

Pensata per chi arriva da Iliad o gestori virtuali, la Promo Rush 130 di Kena Mobile propone 230 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 6,99€ al mese. Un elemento distintivo è il primo mese gratuito, che permette di iniziare a usare l’offerta senza spese iniziali. Anche la spedizione della SIM è inclusa e non ci sono costi di attivazione.

L’offerta non impone vincoli e si rivolge a chi ha bisogno di una soglia dati molto ampia, a un prezzo stabile e senza sorprese. In entrambi i casi infatti gli utenti si troverebbero bene, in quanto questi due gestori sono all’apice delle classifiche di gradimento in Italia. La rete non è più un problema in quanto è equamente distribuita su tutto il territorio.

Vodafone: 150 giga con bonus extra e 5G opzionale

Dall’altra parte, Vodafone propone la Silver 150, riservata anch’essa a chi proviene da Iliad o MVNO. L’offerta include 150 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, al costo di 9,99€ al mese, con primo mese scontato a 5€. Attivando il servizio SmartPay, è possibile ottenere 50 giga extra gratuiti, arrivando a 200 giga.

Vodafone garantisce una rete stabile, accesso al 5G su richiesta e un’app completa per la gestione dei servizi. Resta, però, una differenza di prezzo e una soglia dati inferiore rispetto a Kena.

Stesso target, strategie diverse

Kena e Vodafone puntano allo stesso pubblico, ma lo fanno in modo diverso. Kena offre più giga a un costo inferiore, con un ingresso totalmente gratuito e un approccio diretto. Vodafone risponde con un brand forte, rete riconosciuta e bonus su pagamento ricorrente, ma chiede un impegno economico più elevato.

Chi vuole il massimo dei giga al minimo prezzo potrebbe orientarsi su Kena, mentre chi cerca affidabilità e gestione avanzata può trovare in Vodafone una proposta più strutturata. La scelta quindi questa volta è tutta degli utenti e in base a quelle che sono le loro esigenze.