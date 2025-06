Optima Mobile è la sorpresa: la promo da 4,95€ al mese offre 100GB al mese

Optima torna a far parlare di sé con una nuova proposta nel settore mobile: si chiama Super Mobile Smart e punta tutto su prezzo basso, ampia accessibilità e servizi essenziali inclusi. Si tratta di una delle tariffe più economiche attualmente disponibili, pensata per chi cerca una soluzione semplice, con tanti giga e un costo fisso mensile inferiore ai 5 euro.

Cosa include Super Mobile Smart, la promo con cui Optima sta dominando il mercato mobile

Optima Mobile vuole svoltare ottenendo sempre più utenti a spese degli altri gestori che non possono di certo tenere il confronto di fronte ad una promo così vantaggiosa e poco costosa. Ecco i contenuti al suo interno:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

200 SMS al mese;

100 giga in 4G su rete Vodafone;

Prezzo di 4,95€ al mese per sempre.

Il costo iniziale è 14,85€, composto da 4,95€ per il primo mese e 9,90€ per la SIM (scontata rispetto al prezzo standard di 19,90€). La spedizione della SIM è gratuita, e non sono previsti costi nascosti o vincoli contrattuali.

Chi può attivarla e altri vantaggi

La promo Super Mobile Smart è disponibile per tutti, senza limitazioni in base all’operatore di provenienza. L’attivazione può essere effettuata online in pochi passaggi. Inoltre, Optima propone un incentivo extra: invitando un amico, entrambi riceveranno 5€ di ricarica omaggio, a conferma dell’approccio orientato alla fidelizzazione.

Un’offerta premiata dai consumatori

Super Mobile Smart è stata recentemente eletta “Prodotto dell’Anno 2025” per la categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”, grazie al giudizio espresso da una larga base di consumatori attraverso una ricerca di mercato condotta da Circana. Un riconoscimento che conferma il gradimento e la qualità percepita dell’offerta.

Con un prezzo mensile tra i più bassi del mercato, nessuna restrizione in ingresso, tanti giga e un servizio premiato, Super Mobile Smart si afferma come una proposta competitiva e completa nel panorama delle tariffe mobili italiane.