Samsung Galaxy S25 Edge è sottilissimo, come le vendite: sono inferiori alle attese

C’era tanto entusiasmo per il lancio del nuovo dispositivo Samsung Galaxy S25 Edge, prodotto che fin dalle prime indiscrezioni ha scaturito tantissimo interesse per via della sua estrema sottigliezza. Dopo il lancio però gli utenti non avrebbero risposto come l’azienda sudcoreana si aspettava: le vendite infatti sarebbero inferiori a quanto previsto.

Il suo spessore di soli 5,8 mm e il peso di 163 grammi non hanno probabilmente ancora convinto gli utenti che dunque non hanno risposto in maniera soddisfacente.

L’equilibrio tra forma e funzionalità non convince tutti

Per ottenere questo design sottile, Samsung ha dovuto rinunciare ad alcuni elementi chiave. Non c’è una lente teleobiettivo, e la batteria è da 3.900 mAh, più piccola perfino di quella presente nel modello base S25. Una scelta che, per quanto funzionale al design, limita l’autonomia e le possibilità fotografiche avanzate, due aspetti che molti utenti considerano prioritari.

La reazione del mercato a questo equilibrio tra estetica e prestazioni sembra essere stata tiepida. In alcuni Paesi, come il Regno Unito, Samsung ha iniziato a offrire bonus più generosi per incentivare le vendite: ad esempio, un Galaxy Tab A9+ in omaggio (valore commerciale di 259£) con l’acquisto di un S25 Edge. Negli Stati Uniti, invece, sono attive promozioni incrociate con sconti su accessori come Galaxy Watch Ultra, Buds 3 Pro, Galaxy Ring e altri dispositivi indossabili.

Scommessa rischiosa in un mercato competitivo

Il Galaxy S25 Edge monta un SoC Snapdragon 8 Elite, schermo AMOLED QHD+ da 6,7 pollici e punta tutto su un design moderno, ma sembra non bastare per spingere le vendite. La strategia promozionale rafforzata in più mercati potrebbe indicare una risposta iniziale del pubblico più fredda del previsto, nonostante il fascino di un design sottile e sofisticato.

Resta da capire se le offerte lancio riusciranno a invertire la rotta o se Samsung dovrà rivedere il posizionamento di questo modello nelle prossime settimane.