Samsung Galaxy S25 FE vicino al debutto: ecco design e scheda tecncia

Settembre è per eccellenza il mese dei nuovi iPhone. Ogni anno Apple fissa la presentazione della sua generazione di melafonini in questo mese rendendolo il più atteso dagli utenti e il più temuto dalla concorrenza, che cerca periodicamente di precedere il colosso o riservare alcune novità in vista del periodo natalizio. Samsung, ad esempio, è solita procedere con il lancio delle sue novità nel mese di luglio, riservando i suoi smartphone Galaxy S per i primi mesi del nuovo anno ma quest’anno potrebbe essere pronta a sfidare Apple con alcuni nuovi prodotti, che potrebbero arrivare proprio il 19 settembre, soltanto dieci giorni dopo il debutto degli iPhone 17.

Stando a quanto riferito dalle anticipazioni emerse in rete, infatti, il 19 settembre il colosso sudcoreano procederà con la presentazione del suo Samsung Galaxy S25 FE, lo smartphone low cost che amplierà la serie Galaxy S25 proponendosi come una variante di fascia media adatta a tutti coloro che decideranno di rinunciare ad alcune funzionalità avanzate per ottenere uno smartphone valido senza andare incontro a cifre esorbitanti.

Samsung Galaxy S25 FE: le indiscrezioni aumentano e alcune non lasciano ben sperare

Le indiscrezioni riguardo il Samsung Galaxy S25 FE sono aumentate considerevolmente nelle ultime settimane e ciò dimostra che il lancio potrebbe realmente essere molto vicino. Alcune immagini hanno già rivelato il design dello smartphone economico, il quale sarà molto simile al Samsung Galaxy S25 +, avrà un display da 6,7 pollici con delle cornici molto sottili e angoli arrotondati; accoglierà una fotocamera con tre sensori e sarà disponibili in almeno due opzioni di colore.

Rispetto ai dispositivi Galaxy S FE precedentemente rilasciati dal colosso, il Galaxy S25 FE presenta un design più sofisticato che potrebbe invogliare numerosi utenti a procedere con l’acquisto. Un’unica pecca potrebbe essere però rappresentata dal processore al quale Samsung farà ricorso. Le ultime notizie sostengono che Samsung doterà il suo dispositivo di un Exynos 2400e, già adottato sul Galaxy S24 FE. Nonostante ciò, la scelta di ricorrere a una batteria più ampia, con 4900 mAh di capacità e a una ricarica rapida a 45W rappresenta soltanto uno dei vari upgrade pensati da Samsung per il suo prossimo dispositivo. Il costo non è ancora noto ma quanto emerso fa riferimento a una cifra che potrebbe aggirarsi sui 679,00 euro.