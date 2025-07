Samsung Galaxy S25 è in REGALO su Amazon con questo prezzo bassissimo

La promozione che Amazon nasconde all’interno delle proprie pagine è destinata sicuramente a far parlare di sé, proprio perché ad oggi il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di accedere ad una serie di prezzi bassi, atti a ridurre di molto la spesa effettiva finale da sostenere per l’acquisto. E’ questo il caso di Samsung Galaxy S25, must have degli ultimi mesi, e pronto a fare la differenza in un mercato sempre più ricco, proprio con un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente.

Il prodotto è a tutti gli effetti il top di gamma di questo 2025 per l’azienda sudcoreana, lanciato ufficialmente nel corso dell’estate precedente, riesce a differenziarsi con un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici di diagonale, riuscendo a raggiungere una risoluzione complessiva in FullHD+, ed anche con alle sue spalle uno dei migliori processori in circolazione: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, top assoluto che offre prestazioni energetiche migliorate, senza ridurre la potenza complessiva.

La batteria, da 4000mAh, può essere considerata il lato più negativo del prodotto, anche se comunque il consumatore può affidarsi alla ricarica rapida, in modo tale da poter tornare ad utilizzarlo in pochissimo tempo.

Samsung Galaxy S25: un’offerta così non si era mai vista

Un rapporto qualità/prezzo così buono era difficile davvero da attendere in questo periodo, gli utenti possono mettere le mani su un Samsung Galaxy S25, nella sua variante con 256GB di memoria interna, pagandolo solamente 726 euro, contro i 989 euro previsti in origine di listino (prevista una riduzione effettiva del 27%). L’ordine è da effettuare collegandosi subito a questo link.

Se interessati all’acquisto, segnaliamo che l’unico prezzo basso è legato all’offerta effettivamente linkata, gli altri colori sono in vendita a cifre più alte.