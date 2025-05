Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe segnare l’addio di un modello nelle prossime gamme

Samsung starebbe valutando l’idea di eliminare il modello “Plus” dalla sua gamma Galaxy S26, preferendo puntare sul modello “Edge”. A rivelarlo è The Elec, una testata sudcoreana nota per la sua vicinanza a Samsung e le sue fonti interne. Se confermata, questa scelta segnerebbe un cambio di strategia per la casa sudcoreana, che sembra seguire l’esempio di Apple, pronta a ridurre il numero di varianti dei suoi flagship.

Perché Samsung potrebbe abbandonare il Galaxy S26 Plus

Secondo quanto riportato, la decisione nascerebbe da una questione di vendite. Da tempo è noto che i modelli “Plus”della serie Galaxy S sono quelli meno popolari. Per avere un’idea chiara della situazione, basta guardare le stime di vendita della serie Galaxy S25 per il 2025:

17,4 milioni di unità del modello Ultra ;

13,6 milioni di unità del modello base ;

6,7 milioni di unità del modello Plus.

Numeri che parlano chiaro: la variante Plus è la meno richiesta, superata nettamente dagli altri due modelli. In questo contesto, Samsung potrebbe aver deciso di concentrarsi sul modello Edge, lanciato quest’anno in edizione limitata per valutare l’interesse del mercato. Se la versione Edge dovesse ottenere un buon riscontro, potrebbe diventare una presenza fissa nella gamma Galaxy S.

Galaxy S26 Edge: più sottile, meno compromessi

Il modello Galaxy S26 Edge avrebbe come caratteristica principale uno spessore ridotto, una scelta di design che lo differenzierebbe dagli altri dispositivi della serie. Tuttavia, questa scelta porta inevitabilmente a compromessi, come una batteria meno capiente e una versatilità fotografica ridotta rispetto ai modelli Ultra e base.

L’obiettivo di Samsung sarebbe quindi quello di garantire al pubblico sempre una vasta scelta ma tenendo come modello fisso nella gamma proprio il nuovo Edge, nettamente più semplice da tenere in mano grazie alle sue dimensioni ridotte.

Un cambio di strategia per Samsung

La scelta di eliminare il modello Plus in favore dell’Edge potrebbe sembrare rischiosa, ma riflette una tendenza già vista nel mercato degli smartphone. Anche Apple, ad esempio, ha ridotto il numero di varianti nei suoi modelli di punta, concentrandosi su versioni che garantiscono maggiori vendite.

Per quanto riguarda Samsung, la gamma Galaxy S26 è ancora in fase di pianificazione, quindi molto potrebbe ancora cambiare. Tuttavia, se l’Edge dovesse riscuotere successo, è probabile che la casa sudcoreana decida di farne un elemento centrale della sua strategia per i flagship.