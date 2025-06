Nintendo Switch 2, attenzione alla pellicola: non rimuovetela

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Nintendo Switch 2 sarà ufficialmente disponibile dal 5 giugno 2025. Ma prima ancora di accendere la nuova console, l’azienda lancia un avviso piuttosto inusuale. Afferma di non rimuovere assolutamente la pellicola presente sullo schermo. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non si tratta di una pellicola da rimuovere come parte dell’imballaggio, bensì di uno strato protettivo applicato in fabbrica e progettato per restare.

Nintendo Switch 2: non un semplice imballaggio, ma parte del design

Nintendo ha chiarito che questa pellicola serve a impedire che frammenti di vetro possano disperdersi nel caso in cui lo schermo si rompa. Una scelta che pone l’accento sulla sicurezza degli utenti, specialmente considerando che una buona parte dei possessori della nuova console sarà composta da minorenni. Il messaggio arriva direttamente dalla documentazione ufficiale sulla salute e la sicurezza pubblicata dall’azienda giapponese, che ribadisce come la rimozione della pellicola sia fortemente sconsigliata.

A rafforzare questa posizione ci pensano anche alcuni produttori di accessori. Alcuni hanno confermato che già nella versione OLED della precedente Switch era presente una pellicola simile, difficilmente visibile e perfettamente compatibile con le protezioni in vetro temperato di terze parti. In più, Nintendo stessa ha messo in commercio un kit ufficiale di pellicole protettive pensate per la Switch 2, che non interferiscono con quella originale preapplicata.

Insomma, la pellicola non è pensata per essere tolta, fa parte integrante della struttura dello schermo. In molti, abituati a togliere pellicole appena acquistano un nuovo dispositivo, potrebbero pensare di rimuoverla per applicarne una nuova. In realtà, farlo potrebbe compromettere la sicurezza e l’integrità dello schermo. Secondo le prime recensioni e le prove degli utenti che hanno ricevuto la console in anticipo, la pellicola è praticamente invisibile e non incide sulla qualità dell’immagine. Tra polemiche sul prezzo e prime impressioni entusiaste, Nintendo difende una scelta che mette al primo posto la protezione delle persone. E in un mercato dove i dispositivi diventano sempre più fragili e costosi, forse non è una cattiva idea.