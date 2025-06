Google Chrome si rifà il look su Android

Di recente Google Chrome, ha ricevuto su Android un piccolo ma evidente aggiornamento estetico. Con la versione 137, attualmente in fase di distribuzione, gli utenti stanno cominciando a notare una grafica più moderna e in linea con le nuove tendenze di design. Il cambiamento si concentra sugli angoli arrotondati, presenti ora in diversi elementi dell’interfaccia. Come ad esempio il menù principale a tre punti, la visualizzazione delle schede e il selettore a tendina.

Arriva su Google Chrome un piccolo dettaglio che parla di un cambiamento più ampio

Non si tratta di una rivoluzione, ma di un passo coerente con l’evoluzione sistema Android, che con il Material Design 3 promuove linee morbide, spazi ben definiti e un’estetica più leggera. Google ha già applicato questo stile ad altre sue app, e ora Chrome si allinea a questo linguaggio visivo. Lo scopo però non è solo estetico. In quanto l’idea è rendere l’esperienza d’uso più fluida e coerente, riducendo l’effetto “discontinuità” che può emergere quando si passa da un’applicazione all’altra.

L’aggiornamento viene distribuito pian piano, come avviene di solito per le nuove versioni del browser. Però, chi vuole provarlo subito può scaricare manualmente l’APK tramite siti affidabili come APKMirror. In alternativa, si può attendere la disponibilità ufficiale tramite il Google Play Store, dove l’app resta gratuita.

Come ribadito questo update grafico non introduce nuove funzionalità, né modifica le prestazioni generali dell’app. Non fa altro che mostrare chiaramente un approccio che Google utilizza sempre più spesso. Il colosso di Mountain View infatti, investe costantemente in piccoli ritocchi visivi, che sommati nel tempo contribuiscono a migliorare la qualità percepita del servizio. Nel frattempo, anche altri ambiti dell’universo Android stanno evolvendo. Samsung, ad esempio, si prepara a introdurre One UI 8 con Android16 sui propri device. Insomma, il design, oggi più che mai, gioca un ruolo fondamentale nel definire la relazione tra utente e tecnologia.