Revolut, arrivano gli sportelli ATM: in Italia dal 2026 per tutti gli utenti

Revolut entra ufficialmente nel mondo fisico con il debutto dei suoi sportelli automatici in Spagna. Le prime città che ne beneficeranno saranno Madrid e Barcellona, per poi seguire a ruota con più altre 100 cittadine. Si proseguirà subito dopo con l’istallazione degli sportelli anche in altri paesi europei, garantendo il servizio a tutti coloro che hanno un conto Revolut.

Ogni sportello sarà geolocalizzato tramite l’app ufficiale, che mostrerà posizione, orari e indicazioni per raggiungerlo. L’iniziativa rappresenta il primo prodotto fisico del brand fintech inglese, con espansione prevista nel 2026 in Italia, Germania e Portogallo, consolidando così la sua presenza nei mercati chiave europei.

Un’esperienza digitale anche nel mondo reale: Revolut risponde “presente”

Secondo Revolut, gli sportelli ATM tradizionali sono rimasti fermi nel tempo, con interfacce datate, commissioni poco trasparenti e tassi di cambio penalizzanti. I nuovi ATM offrono un’interfaccia intuitiva su schermo touch da 32 pollici, supporto multilingue e design moderno. I clienti Revolut potranno effettuare diverse operazioni importanti:

prelevare contanti gratuitamente , anche all’estero;

ritirare una nuova carta fisica direttamente dallo sportello;

controllare il proprio saldo ;

utilizzare il servizio anche senza carta, tramite smartphone e pagamento contactless.

Vantaggi anche per chi non è cliente con Revolut

Gli ATM potranno essere usati anche da non clienti, con commissioni contenute e la possibilità di aprire un conto Revolut in pochi minuti, ricevendo una carta fisica immediata. È prevista inoltre l’introduzione della Conversione Dinamica della Valuta, che permetterà agli utenti di selezionare i tassi di cambio di Revolut direttamente allo sportello.

In futuro sarà possibile versare contanti, e verrà introdotto il riconoscimento facciale per aumentare il livello di sicurezza, che già include crittografia end-to-end. Con questa mossa, Revolut mira a ridefinire il concetto di ATM, rendendolo un punto di contatto fisico moderno, trasparente e accessibile, rafforzando al tempo stesso la propria strategia di crescita in Europa.